Va a consulta y recibe regaños

Denuncia malos tratos en el IMSS de Oxkutzcab

OXKUTZCAB.— La vecina Aída K.I. denunció supuesto maltrato del personal del IMSS-Bienestar, luego que acudió a la clínica porque fue mordida por un perro.

La mujer relató que fue agredida por un can en la esquina de la carnicería de “Don Chelón”, calle 44 con 57, y, al acudir para su atención médica a dicho hospital, los médicos en turno la regañaron y no la atendieron de manera oportuna.

Dijo que tuvo que tolerar el dolor por más de cuatro horas, cuando fue finalmente atendida en una clínica particular.

“Lo que más coraje me dio fue que los médicos, además de no atenderme, se dieron el lujo de decirme que iban a comer y que por el momento no podían curarme, que porque ellos no tenían la culpa”, relató.

“Ellos mismos hacen que se altere la gente, son unos médicos que no tienen paciencia para atender a los enfermos, y no es justo que les estén pagando para maltratar a los pacientes, porque solo para eso sirven”.

La afectada exige a la directora de la clínica, Alexa Castillo Pacheco, que tome en cuenta lo que sucede con su personal.

“No es justo que sigan cobrando sus sueldos sin hacer nada, porque a mí no me dieron la vacuna antirrábica, pues tuve que salir de ahí e irme a un hospital particular, porque me estaba sangrando (la herida) y tenía mucho dolor”.— Megamedia