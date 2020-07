Vacaciones con mermas

Los restaurantes y hoteles no ganan con poca clientela

PROGRESO.— El primer fin de semana de las vacaciones de verano (con la pandemia de Covid-19) se vivió atropelladamente, pues muchas personas que visitaron el puerto no cumplieron con las disposiciones sanitarias de no meterse a las playas y lo hicieron para recorrerlo y bañarse en el mar, dijo ayer Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Canaco-Servitur de esta ciudad.

El directivo señaló que las autoridades municipales y estatales hicieron las recomendaciones para estas vacaciones de verano, autorizaron la reapertura de las marinas, la navegación de las embarcaciones de recreo, reabrieron el malecón tradicional al paso vehicular, pero no todos respetaron las disposiciones sanitarias.

Sánchez González comentó el caso del yate “Pichancha”, registrado a nombre de Carlos Jorge Musi, a quien la Secretaría de Seguridad Pública le impuso multa de $43,000 y el aseguramiento por siete días de la embarcación porque el domingo la detectaron en alta mar, frente a Uaymitún, navegando con 10 personas, incluyendo niños, cuando tiene autorizado solo 4 tripulantes por la pandemia de Covid-19.

“No es correcto”

“Si las indicaciones son que las embarcaciones de recreo deben llevar cuatro o seis personas, no hay motivo para que suban a más, no es correcto, se incumplen con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades”, dijo.

Opinó que las vacaciones de verano transcurren cortadas, no hay la acostumbrada afluencia de gente, pues por la pandemia se trata que no haya concentración de personas para prevenir la propagación del Covid-19.

Sostuvo que el primer fin de semana se vivió de manera atropellada, muchas personas se metieron a la playa, pese a que oficialmente están cerradas al público.

Fue una situación que no se pudo controlar, afirmó.

Indicó que los temporadistas, visitantes y habitantes deben ser responsables y cumplir con las disposiciones sanitarias, no exponerse ni exponer a nadie.

También comentó que en estas vacaciones de verano, la ocupación hotelera en turismo está en cero, hay cuartos ocupados pero por trabajadores que laboran en este puerto.

Afirmó que no hay turismo local ni nacional que llegue y se hospede en los hoteles.

No hay reservaciones de habitaciones, agregó, a diferencia de veranos anteriores, los visitantes no vendrían solo para estar encerrados en los hoteles, pues el malecón solo está abierto para la vialidad (vehicular), no es peatonal y las playas están cerradas.

Añadió que a los restaurantes del malecón que reabrieron, con los clientes que tienen en el día, solo les alcanza para los sueldos de meseros y demás empleados, no hay ganancias, a diferencia de anteriores períodos vacacionales.— G.T.V.