Vacunan contra el Covid-19 a gente foránea en Motul

MOTUL.— Con una menor demanda, ayer viernes se realizó la quinta jornada de vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores en las clínicas del IMSS, Issste y Centro de Salud ubicados en esta ciudad.

De la mañana al mediodía, ayer se vacunó en promedio a 50 personas que llegaron al IMSS, a 40 en el Centro de Salud y a 90 en Issste.

La directora del Centro de Salud, Paulina Uc, informó que se les asignó 1,530 dosis, ayer les quedaban 300 y solo habían llegado 40 adultos.

Ante la poca demanda, las personas que llegaron de otros municipios tuvieron la suerte de ser vacunados, a partir de la 1 de la tarde, para no desperdiciar las dosis enviadas para los adultos mayores de Motul.

En Conkal, el Ayuntamiento informó, en Facebook, que María del Carmen Catalán Salazar fue la primera en recibir la vacuna del laboratorio AstraZeneca contra el Covid-19 en la clínica del IMSS, el lunes 15.

La alcaldesa Hiselle Díaz del Castillo recordó que se enviaron 1,630 dosis para los adultos mayores.

En los comentarios de esa publicación, Magdalena Cortez escribió: “Hubo gente que vacunaron sin haberles llamado. Por eso fui a las 12:30 y a mí no me dejaron entrar que era por abecedario, que si me habían llamado, que estaba muy aglomerada de gente y no estaba”.

Otros indicaron que se registraron para la vacuna pero no les llamaron para darles cita para la inyección.— Mauricio Can Tec / Flor Estrella