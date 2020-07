Valladolid: alarmante contagio

En menos de 4 días pasa de 306 a 354 infectados

Por cuarto día consecutivo, se registraron ayer sábado en Yucatán 16 muertes por Covid-19 y se dieron a conocer 191 nuevos contagios.

Otra vez Valladolid alcanzó el pico de 23 contagios, con lo que llegó a 354 casos, un acelerado, alarmante aumento si se considera que apenas en la semana que terminó llegó a los 300 infectados, un incremento de casi 18% en menos de 4 días, pues apenas el miércoles 8 tenía 306 casos.

De los contagios confirmados 89 ocurrieron en Mérida, 23 en Valladolid, 12 en Ticul, 8 en Umán, 7 en Kanasín, 6 en Tekax, 4 en Temozón y Tizimín, 3 en Progreso, y 3 foráneos; 2 en Chicxulub Pueblo, Cuncunul, Hunucmá, Izamal, Motul, Tecoh y Tinum, y 1 en Cansahcab, Celestún, Chapab, Chemax, Chocholá, Conkal, Cuzamá, Espita, Halachó, Hoctún, Kantunil, Kaua, Maxcanú, Muna, Samahil, Sudzal, Teabo y Tixkokob.

Las personas fallecidas fueron, de los municipios, dos mujeres, de Kanasín y Timucuy, y cinco hombres, tres de Umán, uno de Progreso y otro de Kinchil.

De Mérida fallecieron tres mujeres y seis hombres.

Al dar a conocer el reporte diario, la doctora Marbella Perera Rivero, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica estatal, informó que a la fecha hay 6,117 casos de coronavirus en el Estado, 58 de los cuales son de otro país u otro estado. En el caso de las defunciones, estas son 626.

En Ticul, que registró 12 nuevos contagios, con lo que los casos suman 187, hoy domingo vence la “ley seca” dispuesta para los fines de semana, ante lo que se prevé que la próxima semana haya numeroso movimiento de compradores de bebidas alcohólicas.

En la cuenta de Facebook, de Rubi Chan Be, enfermera de la Jurisdicción Sanitaria 3, quien hace unos meses venció el Covid-19, considera que los jóvenes son los que no le dan la debida la importancia a la contingencia.

“Tengo la teoría porque lo he observado, que lo que está pasando es que son los jóvenes y otras personas que no creen, los que están contribuyendo a la diseminación del virus; no tanto los que salen a comprar los alimentos para su familia.

“Los padres de familia deben de hablar con sus hijos, ellos naturalmente quieren divertirse y se reúnen los fines de semana, pero les tocó esta terrible pandemia que no es un juego; háblenles, ayúdennos a que lo entiendan”, pide.— Sergio Iván Chi Chi