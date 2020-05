Valladolid: ven difícil situación en la “nueva normalidad”

Ex empleados de maquiladora no saben qué hacer

VALLADOLID.— Ex empleados de la maquiladora Hong Ho manifiestan que el pago del reparto de utilidades que ahora les entregan solo será un paliativo por unos días para subsistir, debido a la crítica situación económica que están pasando.

Como se informó, la factoría concluyó operaciones y cerró tras 21 años de fabricar ropa casual y playeras que exportaban a mercados de Estados Unidos y Europa.

Hace unos días publicamos que la maquiladora Hong Ho despidió a más de 600 empleados al decidir cerrar la planta, luego de no haber compradores de sus productos, así que decidieron abandonar la ciudad y una sucursal que tenían funcionando en la villa de Temozón, tras 21 años de estar funcionando.

Jorge Moisés Elías, presidente de la Compañía Promotora de Desarrollo Regional de Valladolid (Coprovolsa), informó que la maquiladora Hong Ho se va de Valladolid por lo que realiza la liquidación de todos los empleados, al cerrarse los mercados norteamericano y europeo donde exportaban sus productos, y prometieron regresar, pero no dieron fecha.

Los directivos le informaron que en la nave se quedarán veladores y personal que le dará mantenimiento a las máquinas para que no se deterioren.

Desde hace algunos días, la maquiladora, a través de medios de comunicación, invita a los ex trabajadores para que acudan a cobrar la parte que les corresponde del reparto de utilidades, por lo que todos los que ya fueron despedidos están acudiendo, pero indicaron que lo poco que les toca apenas les servirá como un paliativo por unos días ante el problema económico que están enfrentando.

Varios de los ex trabajadores que llegan de otras comunidades cercanas comentaron que están recibiendo poco más de $1,000, lo cual apenas les servirá para comer quizá una semana, pero luego ya no sabrán qué hacer ante la falta de recursos que enfrentan desde hace dos meses, desde que cerró la empresa.

Todos los que fueron despedidos, no tienen otro trabajo, de modo que permanecen en sus casas ante la contingencia, pero también señalan que en cuanto regrese la “nueva normalidad” estarán quizá en las mismas condiciones o peor, ya que no habrá un sitio en donde puedan ser contratados para trabajar, ya que la recuperación económica será lenta y ellos no tienen opciones.

Por cierto la maquiladora Hong Ho es la tercera que cierra sus puertas en esta ciudad, la primera fue “Creaciones Textiles (Createx), que llegó a esta ciudad en 1992 y tras 15 años en 2007 cerró sus puertas, dejando abandonada su nave, ubicada en el mismo parque industrial, luego llegó Hong Ho en 1999.

Posteriormente arribó a esta ciudad la factoría Lee Company, que tras algunos años de funciones cerró sus puertas y se fue de la ciudad, quedando solo Hong Ho, hasta que ahora decidió abandonar sus operaciones en la región.

Apenas hace dos años llegó a esta ciudad “Alsico” dedicado a la elaboración de trajes para bomberos, médicos, Policías, incluso trajes para la NASA, y hasta ahora es la única que está trabajando con unos 300 trabajadores.

Hace unos 10 años Createx, le vendió su edificio a Hong Ho, en un plan de crecimiento que tuvo la empresa, de modo que serán dos edificios que permanecerán abandonando ahora.

La nave donde funcionó Lee Company, se le dio en renta a la planta yucateca de Hilos y Trenzados H.M.C. México, en donde se tiene contratado a menos de 100 trabajadores, pero que ahora debido a la contingencia se encuentra cerrado luego que sus empleados fueron enviados a sus casas.— Juan Antonio Osorio

