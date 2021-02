Vallisoletano, emocionado por recibir la vacuna contra el Covid-19

Vacunación con vigilancia

VALLADOLID.— Esteban Euan Hau, de 82 años de edad, no dudó en ningún momento en acudir para que ayer temprano le aplicaran su vacuna contra el Covid-19, despertó tan emocionado que hasta se le olvidó su cubrebocas, pero su hijo le dio uno de más que tenía en la bolsa de su camisa.

Don Esteban fue el segundo vallisoletano en recibir la dosis, primero fue doña Justina Mex Hau, de 84 años de edad, quien no quiso dar su impresión porque no escucha, pero se pudo averiguar que ninguno de los dos tuvo alguna reacción irregular luego de recibir la vacuna en el Hospital General de esta ciudad, donde atestiguó el inicio de la aplicación el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En el caso de don Esteban, su hija Mercedes Euán Canché dijo que les avisaron el domingo a eso de las 8 de la noche, la llamada la recibió su sobrino, quien apenas el viernes ingreso a la plataforma digital para registrar a su abuelo.

Al preguntarle a doña Mercedes cuál fue la reacción de su padre al recibir la noticia, expresó, “se puso contento, y dijo que sí viene, ‘total si me voy a morir por la vacuna que sea de una vez’, dijo, pero le pedimos que esté tranquilo que no le va a pasar nada y si se pone nervioso se le pude subir su azúcar”, agregó.

El hospital estuvo vigilado siempre por elementos de la policía estatal y del Ejército mexicano, pues hubo marcada restricción incluso para representantes de los medios de comunicación local, y con prioridad para los de Mérida que acompañan al mandatario estatal en sus giras por el interior del Estado.

Finalmente se permitió el ingreso en grupo para captar gráficas al siguiente paciente, el maestro jubilado Francisco Iturralde.

El ir y venir de abuelitos fue constante, pues serán 8,740 que a lo largo de la semana, visitarán el hospital general, el Centro de Salud, en el Issste, la clínica del IMSS, donde estuvo Joaquín Díaz Mena y el alcalde anfitrión Enrique Ayora Sosa, a los que no se les vio en donde estuvo el gobernador de Yucatán y el se secretario de Salud, Mauricio Vivas Sauri, quienes estuvieron acompañados por la directora del nosocomio, Lorena Barrada Rodríguez.

En breve rueda de prensa, Vila Dosal dijo que con la llegada de las vacunas, regresa la esperanza, y los que reciben alguna de las más de 15,622 dosis que llegaron a Yucatán deberán acudir nuevamente en un lapso de 21 a 35 días por la segunda.

Indicó que de acuerdo al número de vacunas que llegaron en esta ocasión, fue clave para que el personal de logística de salud del gobierno federal seleccione a los municipios de Valladolid, Motul y Conkal, porque alcanzan para vacunar a todas las personas de la tercera edad de estos municipios.

También exhortó a quienes no se hayan registrado para recibirla, que ingresen a la plataforma y cumplan con ello, de lo contrario no se les llamará e invitó a quienes ya cumplieron con su registro a no acudir a los módulos de vacunación si no tiene cita, es decir, que es importante esperar el aviso.

En Tizimín, adultos mayores se interesan en registrarse para recibir la vacuna contra el Covid-19 y evitar contagiarse.

Mesas de atención

Desde hace unos días que autoridades municipales instalaron mesas de atención para registrar en la plataforma federal a las personas mayores de 60 años y recibir la dosis contra el coronavirus.

Apoyados de sus hijos, nietos o solos, llegan los adultos mayores a los módulos de información que instaló el Ayuntamiento en los bajos del palacio municipal, el Centro de Desarrollo Comunitario y en el local de los Jubilados y pensionados adheridos al IMSS.

A diario se recibe en las mesas de atención a un promedio de 35 personas quienes llevan la documentación necesaria y al final se van con una boleta que les entregan como evidencia del registro realizado.

Según Landy Arellano Domínguez, directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento, se ve el interés de las personas por registrarse y obtener el folio que valide su inscripción.

Incluso comenta que la documentación es sencilla pues con que presente su identificación oficial, dos número telefónicos como referencia así como un correo electrónico se les atiende en menos de 10 minutos.

Muchas personas, indica, no cuentan con internet o un dispositivo electrónico para hacer el llenado del formato y es por eso que se les está facilitando su registro.

Dijo que van a continuar durante esta semana para los que aún no se inscriben en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

Por su parte Herlinda Caamal Tuz dijo que esa oportunidad que les dan de poder registrarse es de gran ayuda pues vive con su hija y no sabe cómo ingresar al sistema y en los cibercafés les quieren cobrar 35 pesos para hacer el tramite.

La mujer indica que en todos estos meses se ha cuidado para no enfermarse, incluso dice que únicamente sale a cobrar su apoyo federal y regresa a su casa.

En cuanto a la vacuna, dijo que pensó que tardaría en llegar y hoy que se enteran que pronto les tocará, lo que les conforta pues la han estado esperando.

Incluso comenta que el encierro le está afectando pues antes podía salir al mercado, a casa de su hermana o incluso a la iglesia y ahora ya tiene casi un año no la dejan salir por su hija.— Isauro Chi Díaz / WENDY UCÁN CHAN