Van 2 choques de la patrulla naval 1108

Por Celestún, en 2012 impactó otra lancha pesquera

PROGRESO.— En lo que va del año, dos lanchas y un barco pesqueros ya fueron colisionados en alta mar, con saldo de tres muertos y cuantiosos daños.

A las 2 de la tarde del domingo 24, frente a Sisal, chocaron la patrulla interceptora 1108 de la Armada de México y la lancha “Socorro Noemí”, en la cual murieron los pescadores José Emilio Cob Poot, sisaleño, y Anacleto Mex Pat, ambos de 77 años de edad, y sobrevivió Jorge Álvarez Canto, de 67.

Anteayer lunes en la mañana, la Armada de México boletinó que esa patrulla “fue colisionada” por la lancha y que la Capitanía de Sisal y la Fiscalía de Yucatán deslindarán responsabilidades.

Ante ello, anteanoche unos 150 vecinos intentaron tomar la base naval en Sisal y exigieron a la Armada que se retracte del comunicado, reconozca su responsabilidad en el fatal choque, responda por los daños causados e indemnice a las viudas.

Ayer, la V Región Naval (con base en Isla Mujeres y que abarca Yucatán y Quintana Roo) boletinó que la Armada “no responsabiliza a la embarcación pesquera ‘Socorro Noemí’ de la colisión” y que acatará el resultado de las investigaciones de las autoridades competentes.

Se averiguó que la patrulla interceptora 1108 tiene su base en la IX Zona Naval, con sede en Yucalpetén, y que el dueño de la lancha debe presentar certificado de seguridad marítima, permisos de pesca y otros documentos.

Esta sería la segunda vez en que una embarcación de la Armada de México que tiene el mismo número protagoniza un choque en el mar.

Buzo de San Felipe

Según nuestros archivos, el 9 de mayo de 2012, al mediodía, la patrulla interceptora 1108 chocó y hundió una lancha con cuatro pescadores que dijeron que buceaban especies de escama; Teodoro Castillo Martín, de 42 años y de San Felipe, quien buceaba a 35 metros, murió en lo que fue su primer día de trabajo en una lancha de Progreso.

En esa ocasión, la Armada dijo que a 54.4 km al noroeste de Celestún, detuvo a tres pepineros furtivos y “no resultó ningún militar herido, ni se dio ningún fallecimiento como lo hace constar el personal de Conapesca, el comandante de la patrulla interceptora y el personal del batallón que participaron en el operativo”.

Ahora, fuentes pesqueras y marítimas recordaron que hace unos años en el Oriente, una patrulla naval colisionó con una lancha ribereña y no hubo fallecidos.

Sobre los otros dos accidentes marítimos ocurridos este año, el 1 de marzo la lancha “Siria” fue colisionada por un buque mercante frente a este puerto; un pescador se ahogó y no fue hallado, y otro hombre de mar quedó a la deriva y fue hallado por otros ribereños.

El 9 de junio el barco pesquero “Caribe”, de casco de madera y con cinco tripulantes, fue impactado por un buque mercante que se dirigía a Calica, Quintana Roo, cuando estaba fondeado en el Oriente, a unas 156 millas (288.912 km) de este puerto.

El “Caribe” fue remolcado a Yucalpetén y subido a un astillero para reconstruirlo.

No pudieron comprobar que el buque lo chocó.

En siete años ya ocurrieron otros siete choques marinos; unos con saldo rojo.

El 21 de octubre de 2017, frente el playón poniente de Progreso, el pescador “La Fina” se salvó al tirarse al mar antes que su alijo fuera impactado por una lancha ribereña de Chicxulub.

El 6 de agosto de 2015, a la 1:30 p.m., una lancha chocó contra los arcos del muelle local; tres pulperos cayeron al mar y los rescataron.

El 2 de junio de 2014, a las 4 a.m. entre Uaymitún y Telchac, una lancha de Yucalpetén con dos ribereños, presuntamente pepineros que huían de pescadores del Oriente que les perseguían, chocó contra una embarcación de cinco sardineros que se había detenido en alta mar para recargar combustible; el joven sardinero José Alcocer Gómez murió ahogado y cuatro sufrieron lesiones.— José Gabino Tzec Valle/ Flor Estrella Santana

Tragedia en Progreso

El 30 de mayo de 2014, a las 3:30 p.m. en la ría de Progreso, frente al muelle La Caleta, chocaron dos lanchas, una con tres hermanos que retornaban de pesca y otra con cinco familiares y un pescador que salieron a pasear. Murió el profesor Jorge Carlos Heredia Anguas, docente del Cobay.

Choque de barcos

El 5 de junio de 2012 a las 2:15 a.m., a 189 km de Progreso y a 90 km al noreste de Alacranes, el barco “Pescamex 23” fue colisionado por otro barco no identificado. No hubo heridos.

Buque impacta a pesquero

En la madrugada del 22 de marzo de 2012, a 287 km al noreste de Progreso, el buque mercante “Linge Trader” chocó al barco “Anguila” y le hizo un boquete de tres metros de diámetro. Los cuatro pescadores se salvaron; el buque, un portacontenedores, no se paró, iba de Altamira, Tamaulipas, a Cartagena, Colombia.