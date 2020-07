Van a Izamal a comprar

Pese al Covid-19, salen para cobrar y adquirir víveres

IZAMAL.— A pesar de la emergencia por la pandemia de Covid-19, la ciudad se vio inundada de peatones y vehículos ayer miércoles, debido a que fue día de quincena e inicio de mes.

Para algunos, la llegada de la quincena y de un nuevo mes fue determinante para salir de sus casas a cobrar la pensión o jubilación mensual o la quincena y, de paso, ir a los supermercados.

En los cajeros de la ciudad se vio una larga fila de gente, sobre todo adultos mayores, para cobrar la pensión.

En la “cola” también estuvieron profesionales para cobrar la quincena salarial.

Se observó que muchas personas que salieron de los cajeros fueron al mercado municipal a comprar algo para desayunar y culminar sus actividades comprando la mercancía del mes.

“Tuvimos que salir para que vengamos a cobrar la pensión, ya que no podemos confiar en darle nuestra tarjeta a alguien y que la cobre; a muchos les ha pasado que cuando les devuelven su tarjeta les dicen que pagaron poco; por eso no dejo que alguien venga a cobrar”, narró Pablo Brito, vecino de Teya, entrevistado en el centro de este Pueblo Mágico.

“Tuvimos que salir de la casa para venir a cobrar, no podemos estar encerrados; entendemos que no debemos salir, que es peligroso porque yo soy diabético y no debo exponerme, pero hay que salir a cobrar y comprar un poco de mercancía, pero hay más gente en este día, algunos llegaron a las 6 de la mañana para hacer cola y poder cobrar”, destacó a su vez Juan Fernández.

“Pues creo que no se puede evitar que la gente ya salga porque es quincena; además, la gente ya sale más, vemos cada día que más gente sale para trabajar porque tampoco hay mucho dinero; a muchos ya se les agotó lo guardadito y pues hay que trabajar, es inevitable ya que la gente siga saliendo”, dijo por su parte Jorge Morales.— José Candelario Pech Ku

Izamal Covid-19

36

Casos positivos

De la pandemia tiene el municipio, informó ayer la Secretaría de Salud estatal.

2

Nuevos contagios

Detectados en Izamal reportó la dependencia estatal ayer. Igual informó que una mujer de 76 años fue la sexta fallecida por Covid-19 en Izamal.