“Van en busca del virus” en Izamal

En Izamal piden sancionar a quien no use tapaboca

IZAMAL.— Este municipio ocupa el lugar 12 entre los 106 municipios de Yucatán por la incidencia del Covid-19, por sus 90 casos, y el sitio 11 por sus 17 fallecidos a causa de la pandemia, según reportó ayer viernes la Secretaría de Salud estatal.

En su reporte de ayer, la dependencia no incluyó nuevos casos de Covid-19 en Izamal, pero sí el deceso de un vecino de Izamal de 58 años de edad que no tenía enfermedades previas.

Anteayer, la SSY reportó un caso y un fallecimiento por Covid-19 en Izamal.

Aunque el municipio se acerca a los 100 contagios, en las calles de esta ciudad día a día se observa que más gente no utiliza el tapabocas, que por orden estatal es de uso obligatorio en Yucatán.

Además, ahora es frecuente ver que adultos mayores salen a las calles, ya sea para comprar, sentarse en el parque o platicar con alguien.

“Esperemos que la ciudadanía entienda que no es un juego esto que está sucediendo, ya nos dimos cuenta por medio del Diario que Izamal podría ingresar en la fase roja, pero nosotros mismos como ciudadanos no ponemos de nuestra parte, hasta a mí me ha pasado que salgo sin cubrebocas”, dijo ayer el vecino Carlos Gómez.

“Es sencillo: si la gente no hace caso a las recomendaciones que se les multe; por unos cuantos, Izamal entraría en fase roja, ellos no piensan en los demás, pero que la misma autoridad haga algo, que se sancioné a quien nos ponga en riesgo con el coronavirus”, expresó a su vez Juan Carlos Pacheco.

“Si la gente no se cuida, nada se puede hacer. Todos estamos arriesgándonos, pero otros van en busca del virus, no piensan a las familias, piensan en ellos, no piensan en el dolor de la muerte de alguien; ese grupo de vecinos que hacen eso ponen en riesgo a todos en Izamal porque muchos hasta ya dejaron de usar el cubreboca”, indicó Gloria Chávez.— José Candelario Pech Ku