Van por canané pero capturan igual mero

Sin inspección, “no sirve la veda”, así sea de 3 meses

PROGRESO.— A una semana que concluya la veda del mero, que abarca del 1 de febrero al 31 de marzo, pescadores expresaron ayer lunes que esa medida no funciona y sirve de poco, porque los barcos que pescan canané y guachinango capturan mero sin problema debido a que no hay vigilancia en alta mar ni inspección y persiste la extorsión de los inspectores de la Conapesca.

Edesio Chalé Chablé y Alfonso Chulin Canul, patrones de los barcos “Pesquera III” y “Halcón”, afirmaron que mientras se continúe autorizando que zarpen embarcaciones para capturar huachinango y canané durante la veda de mero, ésta no va a funcionar porque esos navíos pescan mero.

Chalé Chablé, de 68 años, y Chulin Canul, de 67 años y 40 años en la actividad pesquera, expresaron que es muy difícil que los barcos de las pesquerías de guachinango y canané no pesquen mero porque esa especie de escama cae en los anzuelos, es inevitable, así que mientras esas pesquerías no se suspendan, la veda del mero no funciona.

A pesar que se asegura que no pescan mero, mientras en alta mar no haya vigilancia para constatar que se respeta la veda, la medida aunque sea de tres meses no va a funcionar, dijeron ambos patrones de barco, entrevistados mientras esperaban que les entreguen su tarjeta bancaria para que cobren el apoyo anual de $7,200 del programa federal Bienpesca.

Se debe incluso inspeccionar los barcos a su arribo para ver qué especies de escama traen, indicaron.

Chalé Chablé dijo que falta vigilancia e inspección para que la veda del mero sea efectiva, pero los inspectores no hacen su trabajo.

En cambio, contrastó, pretenden ser muy estrictos cuando un barco trae uno o dos cazones cuando esa especie está en veda y amenazan con sanciones.— G.T.V.

De un vistazo

Sanción

Edesio Chalé Chablé, patrón del barco “Pesquera III”, recordó que inspectores de Conapesca detectaron que un navío trajo dos cazones y le dijeron al patrón que lo iban a sancionar.

Extorsión

Se les explicó que fue una pesca incidental, pero no cedieron; llamaron por separado al patrón y le pidieron dinero para solucionar el caso, pero se les reclamó que es una extorsión y se retiraron cuando les dijeron que llamarían a los pescadores que estaban en los barcos.