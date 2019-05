Vaquilla cornea a borracho

MUXUPIP.— La corrida de toros organizada por el Ayuntamiento para festejar el Día de la Madre por poco termina en tragedia, luego que cornearon a un sujeto ebrio, que fue llevado inconsciente al hospital.

Anteanoche viernes, cerca de las 8, durante la actuación de los payasos, quienes realizaban faenas con las vaquillas, entró al ruedo un sujeto conocido como “Choche”, en completo estado de ebriedad que fue corneado y quedó tirado en el suelo inconsciente.

“Choche” no reaccionó a los intentos por ser reanimado por los presentes y fue trasladado a la clínica del Seguro Social de Motul para su valoración y descartar lesiones más graves.

De acuerdo con testigos, “Choche” no pudo esquivar al animal, fue levantado y cuando cayó se aporreó la nuca y no reaccionó.— MAURICIO CAN TEC