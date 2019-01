Adulta mayor: Fue un dolor de cabeza cambiarlos

TZUCACAB.— María Guadalupe Pech, vecina de esta villa, dijo que un cajero de Peto le dio billetes de $50 a los que les faltaba un pedazo y al momento no se dio cuenta porque eran varios billetes.

Se percató de esta situación hasta que fue a comprar en una tienda y ahí no se los aceptaron.

La mujer, adulta mayor, agregó que pasó apuros hasta que se lo cambiaron, pero que “fue un dolor de cabeza”.

Señaló que no es la primera vez que le pasa una situación similar, pues anteriormente le cobraron $10 para que le cambien uno de $100. “Ni modo, me fue bien, pues no perdí los $100”, dijo.

Consideró que los bancos deben sacar de circulación los billetes en mal estado, para no afectar a los usuarios ya que hay quienes aprovechan el apuro de uno.

De acuerdo con el Banco de México —www.banxico.org.mx—, cuando un billete está incompleto; es decir, cuando le falta alguna parte, aún puede conservar su valor, todo depende del tamaño del pedazo que se haya perdido.— M.C.B.