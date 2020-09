Vecinos cierran una calle cercana al Seguro de Umán por falta de luz

UMÁN.- Vecinos de la calle 20 x 29 del Centro de esté municipio cerraron las calles cercanas al seguro social; en protesta por la falta de luz en ese sector, por lo que demandan a la CFE el cambio del transformador.

Decenas de vecinos se dieron cita a las 10:30 horas de este jueves, para manifestar su molestia ante la falta de respuesta por parte de la CFE; a quien demandan el cambio de un transformador.

Aspectos de la manifestación de un cierre de calles en Umán. Fotos de Megamedia

Aseguran que desde el pasado martes dieron aviso de la falla que dejó sin luz a sus domicilios y al día de hoy no se ha presentado nadie de la CFE para darles solución.

Con ayuda de sogas, conos y hasta con motocicletas, los inconformes cerraron las esquinas; por lo que al lugar llegó la Policía Municipal para dialogar con los manifestantes, pues la calle es cercana al Seguro Social por lo que impedían el paso vehícular.

Aspectos del diálogo entre la policía y los manifestantes en Umán. Foto de Megamedia

"No queríamos hacer esto, pero la verdad ya llevamos 2 días sin electricidad. Hoy sería el tercer día. Hablamos a la Comisión y nos dicen que van a enviar a alguien y nada", comentó Fernando Castillo López.

Aspectos de la manifestación que se llevó al cabo esta tarde en Umán. Fotos de Megamedia

"En mi caso, me dijeron que enviarían al personal el miércoles en la noche y nada que vinieron. Es por eso que nos enojamos, ya que aquí viven niños y gente adulta que necesita de la energía eléctrica. Ya perdieron hasta lo que van a comer porque no tienen donde guardarlo; es por eso que convocamos a cerrar las calles y no nos moveremos hasta que lo resuelvan.

Por su parte, Soledad Galera Montero destacó que "cuando se trata de cobrar la CFE está muy buena", por lo que lamenta la falta de atención. Además, recordó que actualmente las clases se llevan al cabo en línea, por lo que algunos niños y jóvenes han faltado a éstas por dos días por la falta de luz.

Atención de la CFE

A pesar del diálogo, los policías no lograron retirar a los inconformes que; no obstante, dejaban pasar a la gente que se dirigía al Seguro Social.

Más tarde, a las 12:10 horas una cuadrilla de trabajadores de la CFE llegaron al lugar para hacer las reparaciones; momento en el cual los vecinos liberaron la calle.