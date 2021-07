CACALCHEN.- Cansados de los constantes apagones, un grupo de vecinos de la colonia X´calek de este municipio, realizaron una protesta de cerca de cinco horas bloqueando una calle principal de acceso y reteniendo a empleados de la Comisión Federal de Electricidad.

Luego de permanecer 24 horas sin energía eléctrica como tantas veces, vecinos de la colonia X´calek, al medio de hoy con piedras y sus cuerpos bloquearon la carretera de acceso que viene de Hoctún, vía importante para el paso de vehículos de volteo que se usan en la construcción de las vías del Tren Maya.

En esta ocasión, en media hora llegaron empleados de la CFE a reparar la falla, cuando en otras ocasiones, no acuden al llamado. Hoy cuando llegaron los empleados de CFE se les advirtió que no se les permitirá marcharse si no reparan el problema por el que se registran los constantes apagones.

Los vecinos de la calle 27 entre 16 y 18 de la colonia X´calek, como dijeron “tomaron al toro por los cuernos” para buscar una solución. El supervisor de CFE, Santiago Álvarez se comprometió a que el próximo viernes le darán mantenimiento al transformador para determinar su capacidad; y el lunes a la red eléctrica a fin de buscar una solución al conflicto.

Los vecinos recordaron que hace años que sufren apagones, que cuando se registran hasta dos veces por semana tardan más de 24 horas para restablecerse el servicio, la CFE no da pronta respuesta y cuando llegan sólo remedios.

Afirmaron que son de 200 a 300 casas afectadas, donde se encuentran negocios de salchichonería, carnes rojas, abarrotes que sufren pérdidas económicas.

El panadero B.A.Y. es uno de los más afectados, hoy con el apagón perdió $3,000; y tres familias de sus empleados dejaron de tener ganancias ante la falta de empleo.

A las 16:30 horas, se reparó el problema, y el supervisor de CFE sostuvo una reunión con los vecinos para acordar el mantenimiento del transformador y las líneas eléctricas.- MAURICIO CAN TEC