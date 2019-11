Vecinos de Tekax acusan a “agitadores” de querer robar sus terrenos

Tekax.- Vecinos de la colonia San Juan de Dios acusan a Julia Canché Hoil de querer despojarlos de sus terrenos, donde han vivido por más de 30 años.

De acuerdo con su denuncia; con ayuda de Roque Góngora Salazar (a quien señalan como agitador), Julia Canché se auto nombró integrante del comité de defensa de tierras “Emiliano Zapata” y ha estado atrasando el proceso de legalización de los predios.

El grupo, dicen, los ha amenazado con quitarles sus terrenos, pues según Góngora Salazar, no son comunales. No obstante, los quejosos tienen los planos de los terrenos que demuestran que son comunales y no ejidales.

¿Quiénes son los denunciantes?

Aspectos de una de las denunciantes. Foto de Megamedia ❮ ❯

Josefina Quituc y Moo, Luis Alberto Pech Piste, María Adolfina Pech Chan y Ayda Aracely Benítez son los denunciantes, quienes señalan estar pagando el trámite para documentar sus lotes y está en proceso de titulación; pero por el pleito se está atrasando sus trámites.

“Queremos pedir la intervención de las autoridades correspondientes para solucionar nuestro problema, vamos a buscar ayuda jurídica”, señalaron los quejosos.

Te puede interesar: Alistan sanciones a dueños de predios baldíos y basureros clandestinos

“Los agitadores tienen sus predios en terrenos comunales pero ellos ahí sí no lo quieren reconocer es su problema, que que nos dejen en paz y no busquen confundir a la gente, nosotros estamos pagando poco a poco nuestro documento”, añadieron.- (Por Julio Cesar Caamal)