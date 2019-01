Vecinos externan quejas por la falta de agua en Tekax

“Lo vamos a solucionar”

TEKAX.— Autoridades del Sistema Municipal de Agua Potable aseguraron que desconocían los problemas de escasez que afrontan las familias que viven en los alrededores del campo deportivo La Unión y la zona del cerro, en la colonia La Ermita; sin embargo, ofrecieron que solucionarán la falla del servicio en breve.

El director del ramo, Javier Fernando Catzín Góngora, quien realizó un recorrido anteayer en la zona afectada, aseguró que se enteraron de las quejas de vecinos por la publicación del Diario y por eso decidieron visitar el lugar, donde no esperaban encontrarse con problemas de escasez, ya que saben que en la entrada del campo hay un pozo.

Por años

Durante la visita del funcionario, varios vecinos salieron de sus viviendas para externarle sus quejas por las deficiencias del servicio en sus viviendas desde hace muchos años. Los quejosos pidieron que se tomen medidas al respecto ya que “no puede ser que tengan una bomba a unos metros y el agua no les llegue a sus viviendas”.

Una de las amas de casa le explicó al funcionario que ella y varias de las vecinas, una de la tercera edad, pasan apuros para instalar sus bombas y ver que llegue el agua a sus viviendas.

“Además de pagar por el agua, también tengo que pagar por la corriente eléctrica que consume la bomba y esos son más gastos”, dijo.

Ante las demandas de la ciudadanía, el director del Agua Potable explicó que son unas siete familias las que tienen problemas de escasez en esta zona, por lo que acudirán con los trabajadores del sistema para verificar qué es lo que ocurre.

“Al parecer las tomas de estos vecinos no están conectadas a la bomba que está en este sector. Este pozo fue perforado desde la administración de Teodoro Alonzo, pero al parecer no se realizaron las instalaciones necesarias para que las familias de los alrededores puedan disfrutar de ese beneficio”, señaló.

“Lo vamos a solucionar, de hecho, ya dimos instrucciones para que los cárcamos trabajen a su máxima capacidad. Tenemos problemas con uno de los pozos que está en la calle 43 con 50, pero ya se están haciendo las reparaciones, por eso invitamos a la gente a que acuda al departamento cuando tengan problemas de escasez”.

“Lamentablemente la administración anterior no nos dejó ningún plano de los trabajos que hicieron. Desde que fui director del Agua Potable, en el Ayuntamiento de Pedro Acosta (2004-2007) este sector y otros que están pegados al cerro tenían problemas de agua potable, pero no pensé que en todo este tiempo no se haya atendido esta necesidad”.

Reparaciones

“Vamos a realizar las reparaciones e interconexiones que sean necesarias para que estas familias puedan tener agua en sus domicilios y ya no tengan que usar bombas. En la ciudad se están haciendo muchos trabajos de ampliación, porque queremos que la gente tenga un buen servicio”, agregó.

El funcionario añadió que ayer la ciudad amaneció sin el servicio debido a trabajos que harán en la calle 48 con 55, en el primer cuadro de la ciudad, como parte de la instalación de tuberías en una de las zonas donde las familias se abastecían con poliductos.— HERBERT NELSON BACAB POOT