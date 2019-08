Vecinos piden un tope visible

Exigen medidas en Valladolid antes de algún percance

VALLADOLID.— Vecinos de la calle 39 entre 32 y 34 piden que el tope que está en la misma sea pintado y de ser posible agrandado, ya que casi no se ve.

También solicitan que la banqueta sea restaurada, ya que algunas partes están resquebrajadas.

Los vecinos comentaron que el tope que se ubica aproximadamente en la mitad de la cuadra tiene la pintura desgastada y algunos conductores no lo notan. “El tope es muy pequeño y como la pintura está muy desgastada algunos autos no lo ven, por lo que puede ser peligroso y causar accidentes si se lo llegaran a volar, sobre todo en las noches”, dijo la vecina Juana May.

“Se debe de hacer algo para evitar que haya accidentes; hasta ahora no ha pasado nada pero tampoco se trata de esperar para que se solucione el problema”, agregó.

El quejoso Mario Yam Tuz comentó que la banqueta de la calle tiene grietas.

“Está toda agrietada, estamos casi al frente del cenote y turistas pasan, da una muy mala imagen. El área que rodea el poste está rota, imagínese que en una fuerte lluvia se pueda caer porque no está bien sostenido”, explicó. “Ahora esto no parece relevante pero si se deja pasar tiempo y no se atiende podría ser demasiado tarde”, concluyó.— Lol-be Martínez Álvarez