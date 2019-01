Vecinos salvan a comerciante de un ladrón en Progreso

PROGRESO.- La comerciante Blanca S.C. , vivió minutos angustiosos al enfrentar a un ladrón encapuchado, el hombre entró a la tienda de abarrotes empuñando una pistola y con insultos exigió el dinero de la venta del día.

El asalto ocurrió el sábado y lo presenció el hijo de 7 años de la comerciante, quien al ver que el sujeto le apuntaba con una pistola cubrió al menor con su cuerpo y armándose de valor gritó pidiendo auxilio.

La tendera esperaba a que diera la hora de cierre cuando el hombre ingresó.

“Llevaba una pistola y comenzó a insultarme sin dejar de apuntarme me pidió el dinero, lanzó amenazas, golpeó varias veces la caja registradora para que la abra, pero no tenía la llave a mano, eso lo molestó y con la cacha de la pistola me pegó en el brazo”,recordó.