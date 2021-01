Ven ambulancia “electoral”

Acusan: alcaldesa solo trasladó a sus allegados al INE

Con todo y policías, una ambulancia de traslado de Cacalchén llevó a cinco personas al módulo del INE en Hoctún para que tramiten la credencial de elector y voten por la reelección de la alcaldesa Abigail Pérez Vázquez, denunció una vecina de Cacalchén en Facebook.

La internauta Cherry anotó que es una pena que las ambulancias de traslado se usen con fines de lucro o intereses electorales.

Al respecto, el internauta José Jorge Moguel Martínez indicó que “ya dijo el INE que las credenciales que vencieron en 2019 y 2020 tendrán validez en las elecciones de 2021, pero es bueno hacer el trámite de cambio de la credencial porque tal vez en otros trámites sea necesario que esté vigente la mica”.

Luna Mloz, a su vez, posteó que cuando menos, si el Ayuntamiento está apoyando al pueblo, debió realizar un comunicado para la gente que no tiene su credencial vigente, pero no solo (llevar) a su gente y, además, con vehículos del pueblo”.

Roberta Pech Barrera escribió: “Miren nada más, ¿dónde debería estar esa ambulancia? Por eso cuando vas a pedir no hay, miren como la utilizan, qué barbaridad, no tienen vergüenza, por qué no llevan otro vehículo”.

Aldair Lizama dijo que bien dicen “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, el apoyo de la ambulancia para el trámite de credenciales es adecuado, muchas personas de la tercera edad, discapacitados y embarazadas necesitan sus trámites de manera urgente, con este apoyo de movilidad se procura el traslado saludable, que no puede ofrecer un trasporte público y por otra parte los servicios de la ambulancia para traslados médicos no se han visto afectados, si se cumplen de manera adecuada”.— Mauricio Can Tec