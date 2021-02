Ven como “faramalla” el plan de vacunación

Adultos mayores sin idea de cómo hacer su registró

VALLADOLID.— Muchos adultos mayores no tendrían acceso a las vacunas contra el Covid-19, debido a que no tienen conocimientos sobre tecnología ni conexión a internet para acceder a las páginas de la Secretaría de Salud del gobierno federal para poder inscribirse y ser tomados en cuenta.

Eustaquio Cupul, quien tiene 75 años de edad no sabe ni siquiera si hay vacunas, mucho menos sabe qué hará, pues él vive solo y no cuenta con familia para que lo apoyen para hacer los trámites correspondientes. Dice que no sabe nada al respecto.

El septuagenario manifestó que no conoce ni las computadoras, de modo que no tendría acceso a las vacunas y así como él hay un gran número de adultos mayores que no tienen conocimiento de nada, de modo que están cobijados por la mano de Dios al no haber resultado contagiados hasta el momento.

El adulto mayor se expresa con mucha dificultad, pues solo lo hace en maya y se dedica a la venta de algunas frutas para tratar de obtener un poco de dinero en una banqueta de la calle 37, para tener recursos para comer.

El problema de la falta de internet se detecta en varias comunidades rurales, en donde incluso muchos niños no toman clases en línea, de modo que menos podrán entrar a las páginas que el gobierno dispone para inscribirse en el programa y ser vacunados, de modo que su suerte está a la deriva.

Taxistas de varias poblaciones que dan servicio a varios puntos de Quintana Roo, indican que en sus pueblos se observa el mismo problema, pues sus abuelos y padres no tienen la manera de acceder al plan de vacunación, por lo tanto “seguro se quedarán sin el antídoto del Covid-19”.

Sugerencia

Sugieren que la distribución de las vacunas sea de manera similar a como se distribuyen los medicamentos en los centros de salud de las poblaciones, en donde los médicos de cada lugar tienen un padrón de los habitantes de cada comunidad y el personal médico sabe quiénes lo requieren.

Además señalan que sería una manera más segura que les llegue la vacuna a todos los adultos mayores, pues el plan que propone el gobierno federal, solo es una “faramalla” de ellos mismos para que digan que están atendiendo a los adultos cuando todo es una mentira porque no le llegará a todos”.

También dicen que es preocupante que muchos ancianos que no saben ni leer se quedarán sin la vacuna.— Juan Antonio Osorio Osorno