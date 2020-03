Ven fallas sanitarias

Falta información real y preparación ante SARS-CoV-2

IZAMAL.— Prácticamente todos, vecinos y turistas, hablan de la enfermedad del coronavirus 2019 o Covid-19, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, cuya versión acortada es SARS-CoV-2.

De acuerdo con un sondeo realizado en esta ciudad, para algunos México y los servicios de salud no están debidamente preparados para enfrentarse a una epidemia de Covid-19, en caso de darse el caso en nuestro país.

La mayoría de los entrevistados dijo conocer algunas medidas para prevenir el contagio del SARS-CoV-2 porque las vieron en la televisión, periódicos, radio o redes sociales

Algunos afirmaron que el Covid-19 no es de mucha importancia porque el SARS-CoV-2 no es tan peligroso.

“No estamos preparados, tenemos muchas fallas en materia de salud, pero bueno se reconoce que también tenemos buenos médicos”, dijo Florencio Medina, oriundo de Monterrey, Nuevo León.

El turista agregó que la población está vulnerable porque las autoridades a nivel nacional no le dan “importancia al asunto, ese es mi punto de vista”.

Mauricio Ramírez, de la ciudad de Oaxaca, expresó que “lo que hay qué hacer en primera instancia es no saludar de mano ni de beso, lavarse las manos con jabón o gel antibacterial cada 25 minutos, usar el cubre boca; sabemos que los que más pueden salir afectados son la gente de la tercera edad, los diabéticos, las personas con algún mal respiratorio, a esos hay que cuidar de más, eso es lo que sabemos por lo que dicen en los periódicos y televisión”.

Maritza Núñez, oriunda de Tabasco, dijo que “lo malo es que no sepamos en realidad qué tan peligroso es el famoso coronavirus, claro al gobierno federal no le conviene decir si es malo, solo con lavarnos las manos con jabón se evita el virus, falta información real de verdad, pero esperemos que no afecte mucho a México”.

Algunos vecinos de Izamal a los que se les preguntó sobre el coronavirus destacaron la falta de gel antibacterial y cubre bocas en la ciudad.

Coincidieron en que no se debe saludar de mano ni de beso, y en que si uno tiene gripe no debe salir a la calle y debe ir a consultar al médico particular o ir al hospital para su revisión.— José Candelario Pech Ku

Ronda de opiniones

En Izamal, turistas opinan del nuevo coronavirus.

Roberto Nava

Oriundo de Oaxaca

Las medidas que nos han informado sobre el coronavirus son usar gel antibacterial, lavarse las manos cada media hora, no saludar de mano y beso a los amigos y conocidos. México no está preparado para una eventual epidemia, nos pasó con la influenza y no estábamos preparados, ahora menos, para alguna contingencia, los hospitales no sabrían cómo actuar. No me pareció que un crucero turístico atracara en Cozumel cuando fue rechazado en otros países, si bien los turistas son importantes, de más importancia es la salud de los mexicanos.

María Jiménez

Oriunda de Guanajuato

Bueno, que yo sepa el virus no es muy peligroso, no es grave el asunto; la cantidad de muertos por la cantidad de infectados no es algo que nos tenga que poner en alarma. Las medidas de higiene son fundamentales para que no sea una epidemia el virus. Hay que alcalinizar el cuerpo y además estar bien informados para no caer en la desesperación. Sobre el crucero de turistas que atracó en Cozumel, si no existe alguien con ese virus, hicieron lo correcto, ya que mientras no haya problema se pueden quedar a pasear en México, es lo que creo.

Teresa Tun

Oriunda de Tixkokob

Hay que tener precaución y prevención, lavarse las manos con jabón, usar cubre bocas, no debemos saludar con la mano ni de beso, estar al pendiente en la casa de alguien que tenga gripe para que se le lleve al médico y se valorice.

Considero que no debieron dejar que los turistas del crucero (“Meraviglia”, de la naviera MSC) bajen a pasear a Cozumel (el viernes 28 de febrero).

No sabría decir si está preparado México para el coronavirus, pues solamente hay que cuidarse mucho en este caso de eso que dicen empezó en China.

