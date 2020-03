Ven “maña” del IMSS en Izamal

Queja: Da 3 días de incapacidad de manera seguida

IZAMAL.— A pesar de que el viernes 13 se detectó en Yucatán el primer caso de la pandemia del coronavirus de 2019 (Covid-19), trabajadores se quejaron de que el IMSS “mañosamente” da incapacidad de únicamente tres días a quienes tienen tos, así que no solo pierden ingresos sino además tienen que ir cada tres días a consultar.

En la Unidad Médica Familiar (UMF) 31 del IMSS, algunos trabajadores se quejaron de que si se les detecta tos, se les da tres días de incapacidad y en caso de seguir la tos, se les otorga otros tres, así que salen perjudicados, ya que el IMSS paga el 60% del salario base de cotización a partir del cuarto día de incapacidad.

“Mañosamente nos dan tres días, ellos no nos pagan la incapacidad; si regresas te dan otros tres para no pagar; entonces ya perdimos seis días, ¿por qué no dan al menos seis días, así solo nos quitan tres días? Pero en el Seguro (Social) son muy mañosos para no pagar ni las incapacidades”, expresó un trabajador con tos.

En el anexo de la UMF 61, hay un enfermero en la puerta y a todo quien ingresa se le aplica gel antibacterial.

Algunas personas que laboran tienen tapabocas.

En el área de Urgencias, donde se encuentra el área de camas y hay pacientes ingresados, la puerta está cerrada y la entrada de gente está restringida.

En el Hospital Rural 62 del IMSS se entra sin restricción por la puerta principal, en la calle 26 entre 35 y 37, no se da gel antibacterial y hay mucha gente esperando a consultar.— J.C.P.K.

Entrevista negada

Se solicitó una entrevista con el director del Hospital Rural 62 del IMSS, Pedro Ricardo Zúñiga Vázquez, sobre el protocolo sanitario del hospital contra el Covid-19, pero tras varios minutos de espera su secretaria dijo que no se puede conceder porque solo la delegación del IMSS en Mérida da entrevistas o emite boletín sobre la pandemia.

Las preguntas sin contestar

¿Qué acciones se tomarían ante un caso sospechoso de Covid-19? ¿cuántas embarazadas están hospitalizadas? ¿cuántas están en la estancia del hospital ubicada cerca del mismo? ¿A quién recurrir en el hospital si se tiene dificultad para respirar? ¿Existe un área para valorar a enfermos sospechosos que no sean los consultorios habituales?

Síguenos en Google Noticias