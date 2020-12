Ven represalias en clausuras

Tiendas con venta de alcohol, en la mira en Valladolid

VALLADOLID.— La clausura del minisúper “La Estrella”, ocurrida el miércoles por la tarde, solo es la punta de un conflicto profundo de intereses entre la empresa y las autoridades municipales, debido a que los primeros hasta el momento se han negado a pagar las licencias comerciales, ya que por la pandemia bajaron las ventas y el Ayuntamiento no les quiere dar algún beneficio derivado de la mala situación económica, y ya se están tomando las represalias correspondientes.

Ayer publicamos que inspectores de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, clausuraron el minisúper “La Estrella”, ubicado sobre la calle 38 entre 47 y 49 en el barrio de San Juan, debido que no contaba con su permiso de venta de cervezas, o al menos no lo presentó durante la revisión, además de que le detectaron “otras anomalías graves”, según los funcionarios de salud, mismas que no quisieron decir.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas con propietarios de minisupers que venden cervezas de una empresa y que ya fueron inspeccionados, explicaron que desde hace casi un mes que los directivos de la cervecera les ordenó a los encargados de los depósitos que cierren, debido a que no han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento.

La mayoría de los encargados cerraron sus puertas, pero uno que está ubicado sobre la calle 16 en la colonia Militar abrió a pesar de la recomendación y la clausuraron casi de manera inmediata, lo que evidenció que ya estaban en la mira todos los negocios de ese tipo de giros.

Posteriormente, inspectores del departamento de Espectáculos, incluso de la propia Tesorería, comenzaron a visitar de manera disimulada los minisupers, incluso ocultaban sus identificaciones y entraban a los negocios con el argumento de hacer alguna compra, pero en realidad miraban por todos lados para verificar si el negocio cuenta o no con su licencia comercial, incluso checan si tienen su determinación sanitaria que los autoriza vender cervezas.

Cuando se ven descubiertos no les queda otro remedio que identificarse y solicitan la licencia comercial, y en caso de no existir entonces lo registran.

Según los informantes, esta anomalía la comunican a la Secretaría de Salud y se ordena una inspección, como el que ocurrió con el minisúper “La Estrella”, que concluyó con la clausura.

En el caso de los depósitos de cerveza, la empresa es quien se encarga de pagar las licencias comerciales y tramitar la determinación sanitaria, de tal modo que ellos son los que se encargan de los pagos de los permisos.

En el caso de los minisupers, los dueños son los que tramitan sus documentos y ellos se encargan de los pagos, de modo que quien no lo tenga es por su propia responsabilidad.

De acuerdo con los informantes, la empresa ha solicitado descuentos en los precios de las licencias ante el panorama económico que se está viviendo por la pandemia, pero no les han querido hacer un descuento, a pesar que faltan solo unos días para que concluya el año, de modo que a partir de enero próximo volverán a hacer los respectivos cobros de acuerdo con la ley de ingresos del municipio.— Juan Antonio Osorio Osorno