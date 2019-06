Venden comida casera en la playa

Meseros: Se dejó crecer el comercio sin pedir licencias

PROGRESO.— El ordenamiento en el malecón, que se inició en mayo con el mandato municipal de retirar el mobiliario y continúa con la verificación de las concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), pone al descubierto que hay concesionarios que venden alimentos que preparan en casas particulares desde donde los llevan a la playa.

Esa práctica de vender alimentos a clientes que ocupan palapas y sombrillas de concesionarios que no tienen restaurantes en el malecón se dejó crecer y ahora se pretende acabar, mediante el Comité de Ordenamiento de la Zofemat, integrado por el Ayuntamiento, Profepa, Semarnat y Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

De acuerdo con información recabada, en el malecón hay unas 49 concesiones de la Zofemat, entre módulos de masajes, servicios náuticos (como renta de motos acuáticas y paseos en bananas) y renta de palapas, sombrillas y mesas.

La mayoría está en manos de particulares que solicitaron y obtuvieron la concesión de la Semarnat, contando con la carta de congruencia que les expidió la Comuna 2015-2018.

En la zona del malecón hay unos 15 restaurantes, pero solo unos 10 tienen concesión para ocupar un espacio de la playa, donde instalan palapas, sombrillas, mesas, sillas y camastros para vender alimentos y bebidas.

Los concesionarios que instalan palapas y también sombrillas con mesas y camastros y las rentan en 15 dólares (unos $300) a los turistas extranjeros y $200 a los visitantes nacionales compran las bebidas alcohólicas en expendios y tiendas de conveniencia.

Pero los alimentos que venden los preparan en casas particulares ubicadas a unas, dos esquinas y hasta 500 metros del malecón.

Meseros de restaurantes establecidos en el malecón, quienes pidieron no ser identificados, señalan que esa práctica (de llevar alimentos preparados en viviendas particulares) no es nueva, se dejó crecer, no se puso orden desde el principio, no hubo verificación de cumplimiento de las concesiones.

Ahora, afirman, el ordenamiento iniciado por las autoridades municipales está generando un clima de malestar.— G.T.V.