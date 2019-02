Vender flores le ayuda a seguir activa

Ama de casa de Tzucacab ofrece coloridos ramos

TZUCACAB.— Una adulta en plenitud vive de la venta de una gran variedad de flores que cultiva en su casa y que a diario sale a ofertar en el mercado municipal.

A veces le va bien, otras no vende todo, y hay personas que ven con agrado que continúe activa, ya que es una persona que “aun con los achaques de la edad” se siente útil, según dice.

La señora, Estela Tax Canul, de 78 años de edad, informó que a diario sale a vender en el mercado municipal. Las flores las cultiva en su casa, en la calle 36 entre 31 y 33 del centro, y dice que tiene una gran variedad en diferentes colores.

Entre las variedades que ofrece están la “cocinera”, girasol, chacsinkín, “garra de león”, bastón de rey, “payaso” entre otras que ya se colocaron en el gusto de vecinos de esta villa.

Según la describen algunos de sus clientes, es una mujer quien tiene un trato agradable.

“A diario salgo a vender estas flores en el mercado municipal, a veces vendo todo y hasta voy por más”, manifiesta.

Los ramos los vende a $12 y cada uno varía según el gusto del cliente.

“Lo llevo a vender en el mercado porque no puedo caminar mucho ya que me duelen los pies y no puedo caminar de casa en casa.

Por su parte vecinos que la conocen, señalaron que ven con agrado que personas de edad avanzada se esfuercen por ser útiles.— Martín Chac Bacab