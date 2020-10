“Vendrán días difíciles”

Reportan pérdida en plantíos de maíz en Mucel

VALLADOLID.— A dos días de haber pasado la tormenta tropical “Gamma”, y con la amenaza de la llegada de “Delta”, varios sectores de la ciudad aún carecían hasta ayer de los servicios de energía eléctrica y de agua potable, por lo que cientos de familias están sufriendo las consecuencias de los daños ocasionados, sobre todo de la caída de decenas de árboles por distintos rumbos, que incluso bloquearon calles.

Familias de la colonia San Carlos, “Los Chiveros”, “San Juan”, algunas del centro, Santa Ana; sectores de las colonias San Francisco, Fernando Novelo y Emiliano Zapata, se quejaron porque hasta ayer lunes por la tarde no tenían energía eléctrica ni agua potable.

El ayuntamiento mandó vocear en la ciudad que debido a la falta de energía eléctrica en varios sectores de la ciudad, tampoco habría agua potable y el servicio se reanudaría conforme se restablezca la corriente.

En el oriente de la ciudad, como en los fraccionamientos Flor Campestre y Orquídeas se reanudó el servicio de energía desde el domingo por la tarde, por lo tanto también se reanudó el de agua potable en esa zona, menos en los fraccionamientos Lolbé y Santa Cruz. Debido a la falta de energía varias tiendas que tienen cajas electrónicas no pudieron vender.

El domingo, durante todo el día, se observaron largas filas en las tortillerías ya que durante la mañana de ese día no tenían corriente, por lo tanto no podían trabajar las máquinas, pero cerca del mediodía se reanudó el fluido en algunos puntos y comenzaron a trabajar, por lo que de inmediato se formaron largas filas.

José López Camejo, director municipal de Protección Civil, manifestó que de acuerdo con el reporte que tiene, fueron 189 árboles de diferentes tamaños que se cayeron en distintos puntos de la ciudad, incluyendo en el interior del parque principal, que por cierto ya tenían muchos años.

Del mismo modo en el entorno de San Bernardino, en el barrio de Sisal, también se cayeron varios árboles entre ellos varios de hule con muchos años de antigüedad. Ayer continuaban los trabajos de limpieza.

López Camejo comentó que en los fraccionamientos San Isidro I y II se cayeron varios árboles, algunos de ellos dañaron casas, pero por fortuna no hubo personas lesionadas, incluso no se llevó al cabo algún desalojo, ya que no fue necesario: la gente que vive en lugares vulnerables se fueron con familiares y parientes que tienen casas más firmes.

A pesar que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid (Sapamv), dispuso de cinco pipas para repartir agua en distintos puntos, las quejas estuvieron a la orden del día, ya que a mucha gente no les había llegado el líquido y se la estaban pasando mal, pues ni siquiera podían usar su baño.

La Policía estatal informó que por la tarde de ayer lunes las pipas de los Bomberos se unirían al apoyo para repartir agua en las casas, ya que mucha gente se estaba quejando de que no contaban con el servicio.

El comisario ejidal de Mucel, Bernardo Hau Xiu, reportó que en esa comunidad decenas de campesinos perdieron su milpa, pues el maíz ya tenían un altura considerable, otros estaban a punto de espigar, pero con los fuertes vientos que se sintieron perdieron todo, ahora requieren de apoyos porque vendrán días difíciles, y quizá no tengan para comer.

Algunos conductores dijeron que se cayó un pedazo del puente entre Uayma y Tinum, que cruza la carretera de cuota, pero solo fue en un lado, de modo que no hay problemas de tránsito.— Juan Antonio Osorio Osorno