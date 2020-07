Verifica la 4T daños de ciclón

Subdelegada llega a Pisté tras visita de “Huacho” Díaz

PISTÉ, Tinum.— Tras difundirse un presunto intento de boicot al gobierno estatal por el superdelegado del gobierno federal, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, quien busca que alcaldes le firmen un escrito en donde niegan que sus municipios resultaron afectados por el paso de la tormenta “Cristóbal”, ayer martes se presentó en esta comunidad la subdelegada de Programas de Bienestar, Alpha Tavera Escalante, quien solicitó el documento de las familias afectadas que piden apoyo, el cual se le entregó para que ella misma acuda a verificar los daños.

Sin embargo, el comité estatal del partido Morena, en un escrito que publicó, al cual tuvo acceso la alcaldesa Natalia Mis Mex, califica de caciquismo al gobierno de Tinum y hace un llamado a la primera edil para que entregue apoyos a todos por igual sin partidismo; Morena incluso avala la acción de un grupo de artesanos que bloqueó por más de 48 horas la carretera federal libre en esa comunidad, de lo cual la concejal se deslinda.

Ayer publicamos que en una visita que realizó Joaquín Díaz Mena a la comunidad, éste habría intentado que la autoridad municipal le firme un escrito para informar que en Tinum no hay daños ocasionados por la tormenta tropical, mismo que enviaría a la Presidencia de la República. Según diversas fuentes, es “un intento de boicotear al gobierno estatal, para que no reciba los recursos solicitados”, luego de declarar zona de desastre a más de 60 municipios en la entidad.

Ayer martes, poco después del mediodía, se presentó en la comunidad Alpha Tavera Escalante en su calidad de subdelegada del gobierno federal, pero la alcaldesa no asistió a la reunión.

La funcionaria federal fue atendida por el secretario de la Comuna, Abimael Koyoc Padilla.

Alpha Tavera Escalante solicitó los documentos de los supuestos predios afectados por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal”, con el objeto de que ella acuda a realizar las visitas de manera personal y verificar la veracidad de los supuestos daños, a fin de que el gobierno federal les haga llegar el apoyo correspondiente.

Sobre el asunto, la alcaldesa comentó que considera difícil que le llegue los apoyos a la gente del municipio del gobierno federal, pues para ellos no hay daños, “incluso en lo que va de la presente administración no se ha recibido ningún tipo de ayuda, ni siquiera del Estado, de tal modo que todo lo que se ha hecho en el municipio es con presupuesto propio”.

Lo más delicado, según dice la alcaldesa, es que el comité estatal de Morena se exprese de su municipio de una manera ofensiva, al decir que ella y su gente mantienen un caciquismo en el municipio, cuando ni siquiera saben cómo se administran los pocos recursos que le llegan.

Natalia Mis Mex dice que los que presiden el partido Morena en el estado no tienen calidad moral para criticar una administración que no es emanada de su partido, sobre todo porque no se ha recibido ningún recurso del gobierno federal, entonces no pueden sugerir la manera de como se está apoyando al pueblo, que está padeciendo la crisis de la pandemia por el Covid-19 y recientemente el paso de la tormenta, de modo que ella, junto con su equipo de trabajo tienen que encontrar la manera de resolver lo que está pasando en sus comunidades.

Del mismo modo el partido Morena, avala la acción de los artesanos que cerraron la carretera federal por más de 48 horas, a pesar que saben que es un delito bloquear las vías de comunicación, incluso federal, en este caso.

Esta situación aclara el motivo por el cual la Guardia Nacional división caminos no actuó en consecuencia, sabiendo que se estaba cometiendo un delito, de lo cual el ayuntamiento se deslindó desde un principio, ya que se les había dicho a los manifestantes que sí se les iba apoyar por el Estado, pero no escucharon.— Juan Antonio Osorio Osorno