Verificación sin distinciones

Filtro en salida de Valladolid para prevenir Covid-19

VALLADOLID.— Desde el domingo pasado se instaló un retén de sanidad en la carretera federal Valladolid-Cancún, en el entronque con la vía que conduce a la comisaría de Yalcobá, donde de forma obligatoria se le aplica la pistola de detección de fiebre a todos los ocupantes de los autos que llegan a la ciudad.

Además, en la entrada de Valladolid, justo donde se ubica la caseta de Policía, el municipio tiene instalado otro módulo de sanidad, en donde se entregan volantes a los conductores, y se les recomienda tomar todas las medidas de prevención que se requieren para evitar contagiarse del Coronavirus o Covid-19.

El domingo, la ciudad amaneció con la noticia en las redes que había un caso sospechoso de coronavirus, que se trataba de una persona de unos 60 años, pero luego se desmintió. Más tarde se publicó de nuevo en las redes de un “segundo” caso de un adulto.

Se consultó con varias autoridades municipales y todos lo negaron, y aseguraron que la noticia era falsa, sin embargo entre personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 se rumoró que efectivamente había fue una persona que llegó al Hospital en estado grave, debido que tenía tos, fiebre y dificultad para respirar, pero ninguna autoridad lo reconoció, incluso la misma Policía estatal desmintió el rumor.

Lo cierto es que el informe de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado informó el domingo por la tarde que ya habían 19 casos positivos, dos más que el sábado, pero solo menciona la entidad, no especifica los sitios en donde están los casos, sospechosos y positivos.

Nada irregular

También el domingo, por la mañana, se intensificó la vigilancia en esta zona y se instaló un filtro de sanidad en la carretera libre, en donde se checa a todos los que vienen de Quintana Roo por la vía libre.

Personal del retén comentó que desde el domingo que se instaló el módulo hasta ayer lunes no habían detectado nada irregular, y dijeron que ahí estarán las 24 horas, todos los días hasta que se ordene otra cosa.

En el lugar se instaló un campamento, junto al que tienen los agentes de la Policía Estatal que desde hace mucho tiempo montó un retén en el lugar. Ahí duermen y se les llevan sus alimentos.

En ese lugar se dispone de cuatro pistolas para detectar fiebre, de modo que al mismo tiempo se checan a igual número de personas o de ocupantes de los autos, a fin de que no se afecte la fluidez vehicular.

Se realizó un recorrido por los cuatro puntos que conducen a esta ciudad, y se constató que solo en la carretera libre, por el lado que va a Cancún, se instaló el retén y se trata de personal de la Secretaría Estatal del gobierno del Estado.

Adicionalmente el municipio instaló desde la semana pasada otros filtros en las cuatro entradas a la ciudad, donde se aplica una pistola al azar a los conductores que van entrando, sobre todo a los taxis foráneos y visitantes.

Por cierto, en el centro de la ciudad y el comercial ya casi no se ve gente en el lugar, de tal modo que apenas se observa a algunas personas que salen a realizar sus actividades. Ya no hay turismo en las calles, al menos ayer por la mañana no se le vio como en días pasados.— Juan Antonio Osorio

Síguenos en Google Noticias