Vestigios de Kulubá en el abandono

Piden investigar el destino de un millonario gasto

TIZIMÍN.— Promotor turístico de la región cuestiona al gobierno estatal por un millonario recurso que se destinó para la zona arqueológica de Kulubá desde hace tres años.

Julio César Espinosa Quintal lleva más de 10 años promoviendo el turismo en el oriente, y recientemente, por iniciativa propia y con apoyo de una joven egresada en la carrera de Desarrollo Turístico surge la idea de realizar una carta para dirigirse al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con el fin de que se investigue dónde quedaron los 18 millones que se anunciaron para el rescate de Kulubá.

Según recordó, el director nacional del INAH y el gobierno estatal dieron la noticia de que se invertirían 35 millones para mantenimiento de zonas arqueológicas entre las que destaca la de Kulubá, del municipio de Tizimín.

Sin embargo, dice que pasaron tres años de aquel anunció y a la fecha no hay noticias del rescate de ese proyecto ni se sabe qué pasó con los 18 millones de pesos.

Fuente de empleo

Incluso dice que para los jóvenes que están terminando ahora su carrera la zona arqueológica es un generador de empleos que hoy está en el abandono.

Dijo que si bien es cierto que con la pandemia varios centros de recreación y zonas arqueológicas se cerraron eso no justifica que no hayan podido avanzar pues se sabe que contrataron a gente para la limpieza de uno de los edificios mayas que no cubre los 18 millones de pesos.

Lamenta que el lugar no solo esté cerrado al público sino que hay reportes de gente de comunidades cercanas que han ido y han constatado que el lugar está lleno de garrapatas.

Dijo que la carta ya la han preparado, solo están recaudando firmas no solo de gente de Tizimín sino de las comunidades aledañas a Kulubá para que sumen junto con la promotora Sandy Mendoza Mendoza.

Julio César Espinosa dice que tal parece que aquel anunció solo sirvió de trampolín político porque se acercaban tiempos electorales por lo que les hace pensar que ese dinero probablemente ya no exista.

Sin embargo señala que buscan que autoridades federales pueden investigar el destino de esa millonaria inversión o que al menos se ejecute y se potencialice un centro turístico que tiene futuro para jóvenes del Municipio y artesanos de la zona.— WENDY UCÁN CHAN

DiariodeYucatan