Veterinaria valora a “Negra”: este mes daría a luz

MOTUL.— La perrita embarazada “Negra”, presuntamente violada el pasado fin de semana, no sería el único can agredido sexualmente en esta ciudad, pues a raíz que una usuaria de Facebook dio a conocer anteayer el caso de “Negra”, surgieron más denuncias y peticiones de que las autoridades apliquen la ley que sanciona el maltrato de un animal.

En entrevista, María Consuelo Kuk Can, de 39 años de edad, narró que rescató a “Negra” el sábado 6 alrededor de las 9:30 de la noche, cuando se retiraba de su trabajo y la halló con excremento y semen en el ano y tirada en medio de la calle 29 entre 38 y 40, en la entrada de esta ciudad, cerca de la maquiladora Monty.

Contó que conoció a “Negra” y “Luna”, “dos perritas muy nobles”, cuando vivían con una familia del rumbo, pero ésta las abandonó cuando se cambió de casa.

María Consuelo les daba de comer y hace un mes adoptó a “Luna”. La llevó a vivir a su casa, en Fraccionamiento de la Herradura, pero desde entonces observa que es muy temblorosa.

Aseveró que desde hace más de un mes “Negra” dejó de estar en celo, en la calle donde vivía no hay perros y, por eso, se sospecha que fue abusada por una persona.

“Yo creo que la engañaron con comida, ya que es muy noble; además, ahora está muy temerosa”, expresó María Consuelo, quien ahora tiene seis perros, pues a “Canela”, “Osa”, “Toby” y “Dody” se les sumó “Luna” en enero y “Negra” este mes.

Ayer martes en la tarde, “Negra” fue visitada por unas jóvenes preocupadas por la salud de la mascota y se coordinaron con Protección Civil para llevarla en una veterinaria.

La veterinaria Christian Berenice Velázquez Azcorra, quien atendió a “Negra”, dijo que cuenta con buena salud y no se puede determinar si fue violada, ya que no fue valorada el sábado y actualmente no se observa daño rectal o en la vulva.

Sin embargo, señaló que ante las evidencias de que caminaba mal y presenta heridas, trauma al no querer comer y secreción en la vía anal, lo más probable es que sí sufrió una violación.

La especialista agregó que “Negra” está bien y posiblemente no presente daño emocional o físico si no continua en la calle, aunque reconoció que existen casos de traumas en mascotas que se vuelven temerosos del contacto humano.

A “Negra” se le aplicó una vacuna para prevenir alguna infección y se pronosticó que daría a luz a mediados o finales de este mes.

María Consuelo dijo que adoptó temporalmente a “Negra”, durante el embarazo y hasta un mes y medio después que nazcan los cachorros, para luego entregarlos en adopción.

Se mencionó que existe un sospechoso de la violación de “Negra”, pero no hay evidencia para denunciarlo penalmente.— Miguel Ángel Cárdenas Pech