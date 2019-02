Vía intransitable en el Cono Sur

Ya no saben a quién pedirle asistencia

BECANCHÉN, Tekax.— El tramo que lleva a las comunidades del Cono Sur, como San Diego Buenavista, Pocoboch, Nohalal y San Juan, entre otras, ha quedado intransitable debido al abandono en que está desde hace más de 10 años, lamentan productores.

Los afectados aseguran que a pesar que se trata de la vía principal que lleva a una de las zonas agrícola más grandes del Estado, hasta la fecha no ha recibido atención de las autoridades del gobierno del Estado.

Severiano May y Francisco Tzec Balam, productores de la zona, denuncian que debido al abandono en que está la carretera hay tramos intransitables donde ya no se ve el pavimento, y tienen que cruzar a vuelta de rueda para no volcar, ya que el suelo se ha desnivelado.

Baches profundos

Los campesinos indican que el tramo que está en peores condiciones es el que está después del cruce que lleva a la empresa Valle del Sur hasta la comisaría de San Diego Buenavista.

Los baches tienen más de 20 centímetros de profundidad y ocupan todo el ancho de la vía, apuntan.

“Ya no sabemos a quién acudir para pedir la reparación del camino, ya que en el caso del tramo que está cerca de Alfonso Caso tuvo que ocurrir un deslave para que se los volvieran a pavimentar”, lamentan.

“En esta zona transitan muchos tráileres utilizados para transportar la producción de maíz, soya, sorgo, vegetales y otros cultivos, por ello la importancia de que se atienda esta petición. Pasamos muchos problemas para sacar las cosechas”.

Los vecinos refieren que en varias ocasiones han pedido a los ayuntamientos que gestionen la reparación de la carretera, pero hasta la fecha no reciben respuesta. “Solo cuando es tiempo de campaña vienen y cuando pasan las votaciones ya no regresan, y por ello seguimos sin avanzar.

“Hay comisarías con problemas de agua potable, en otros lugares les construyen domos… aquí estamos rezagados y no sabemos por qué, cuando en esta zona se produce una gran cantidad de productos agrícolas y está en crecimiento con la llegada de numerosos productores de la comunidad menonita”, lamentan.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT