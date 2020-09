Viaja a Ticul por oxígeno

Ayuda a su papá, paciente de Covid, tras un apagón

TICUL.— La suspensión de la corriente eléctrica en el municipio de Santa Elena, de donde es originario, orilló a Carlos Moreno Cruz, quien padece las secuelas del Covid-19, a venir a Ticul para conectar su concentrador de oxígeno a la corriente.

Junto con su hija Astrid se instaló en lo bajos del Palacio Municipal para conectar el tanque de oxígeno que aún requiere, tras padecer de coronavirus.

Primeros síntomas

Moreno Cruz recordó que el 27 de julio pasado sintió su primer síntoma de Covid-19 con una tos leve.

“Al consultar en el Centro de Salud (de Santa Elena) me diagnosticaron faringitis y me dieron tratamiento con antibiótico y reposo de tres días. Tras sentirme bien, regresé a mi trabajo en una empacadora en Progreso. Ese día, me volví a sentir mal y la empresa me envío de nuevo a mi casa”.

“Al llegar, mi hija Astrid, quien es pasante de Enfermería en el Centro de Salud de Santa Elena, checó mi oxigenación y vio que tenía 77% de saturación. Sin perder tiempo consiguió un concentrador de oxígeno, y mi oxigenación subió a 87%”, explicó.

Astrid Moreno relató que comenzaron a movilizarse para buscar ayuda médica, pero no encontraron forma de ingresarlo a un hospital, aunque también tenían miedo de hacerlo.

“Llamé a la doctora Alma Rosa Dzul Rosado, de la ciudad de Mérida, la cual aceptó darme una consulta por videollamada, y nos dio un tratamiento para la neumonía que ya presentaba mi papá.

“En ese entonces seguí todas las indicaciones médicas que Rosa nos dio, como las nebulizaciones, vaporizaciones y sus medicamentos.

“Durante ese tiempo lo alimenté, también lo movía en cama para ponerlo boca abajo, que es una posición adecuada para mejorar su oxigenación”, recordó la pasante de enfermería.

También se enfermó

La joven también dio positivo al Covid-19 y se quedó junto a su padre en aislamiento.

La familia de Moreno Cruz, quien aún requiere oxígeno, pasó apuros, pues anteayer miércoles, a las 2 de la tarde, se fue la corriente eléctrica en Santa Elena.

Astrid Moreno habló con su maestra Rubí Be Chan y ella le sugirió llevar a su papá a Ticul, al Centro de Salud o a la comandancia, para conectar el concentrador.

“Pedí permiso en mi trabajo en el Centro de Salud de Santa Elena y traje a mi papá a Ticul y nos quedamos en los bajos del Palacio por más de cuatro horas e incluso le compré una silla de plástico.

“A las 6 de la tarde nos llamó la maestra Rubí Be; ya había regresado de su trabajo y ya nos fuimos a su casa para estar cómodos mientras regresa la luz eléctrica en nuestro municipio”, explicó.

Rubí Be, licenciada en Enfermería y trabajadora en la Jurisdicción Sanitaria, señaló en entrevista aparte que esta historia es una de tantas situaciones que los pacientes y sus familiares han vivido, a veces con final feliz.

“Don Carlos está bien, se ve fuerte, va en franca mejoría y para esto ha sido clave el tratamiento médico. Es de reconocer la labor de Astrid por su padre y sobre todo el amor a su familia, ya que está a un peldaño de ser toda una licenciada en Enfermería. Estoy orgullosa de ella”, expresó.— Sergio Iván Chi Chi