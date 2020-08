Viaje pulpero, solo pérdidas

Los gastos no se costean: 3 ton de molusco pescaron

PROGRESO.— Luego de 18 días en alta mar, a Yucalpetén arriban los primeros barcos pulperos, con capturas de tres toneladas de pulpo en promedio, y los pescadores señalaron que no hay mucho molusco y el primer viaje reporta pérdidas.

Unos 200 barcos de Yucalpetén capturan pulpo.

Pescadores que ayer arribaron del primer viaje comentaron que al zarpar se dirigieron a la zona de Dzilam de Bravo y puertos del Oriente, hasta las inmediaciones de El Cuyo (Tizimín) y Holbox, pero se llevaron la sorpresa que no hay molusco en esa zona.

Enterados que en Celestún se reportaban buenas capturas, de 150 a 200 kilogramos por lancha, abandonaron la zona Oriente y viajaron al Poniente.

Recorrieron poco más 600 kilómetros de la costa y perdieron varios días de pesca, así como consumo de combustible, víveres y hielo.

La pesca no fue la que esperaban, pues no pudieron trabajar los 18 días que estuvieron en alta mar sino solo unos ocho días.

Tampoco tuvieron buena captura: trajeron unas tres toneladas del molusco.

“La temporada de pulpo está triste, no hay mucho pulpo, los pocos que hay están chicos, solo trajimos tres toneladas, no alcanzará para pagar los anticipos, el viaje no se costeará, a ver qué dicen los armadores: si se da otro viaje o amarran el barco, y esperar hasta septiembre a que las cosas mejoren”, expresó un pulpero.— Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Llegaron tres

Ayer martes arribaron tres barcos de la flota mayor de Yucalpetén con captura promedio de tres toneladas de pulpo, cada uno.

Escasez de pulpo

Esta semana continuará la llegada de más barcos, que según reportes de pescadores, también traen poco producto.

Cuatro meses y medio

La temporada pulpera abarca el 1 de agosto al 15 de diciembre.