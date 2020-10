Víctima otra vez de cacos

Le roban ahorros a septuagenario; $5,000, el botín

PETO.— Alejandro Noh Aguilar, de 74 años de edad, vecino de la calle 59 entre 30 y 28 de la colonia Trinidad, descubrió con desesperación y angustia, cómo nuevamente los amigos de lo ajeno entraron ayer a su casa y le robaron sus pertenencias y ahorros.

Es la quinta vez que los amigos de lo ajeno visitan su vivienda, aseguró.

“Lo que me enoja es que no es la primera vez que me roban, ya son varias veces, en esta ocasión me robaron 2,500 pesos que era mis ahorros; además, se llevaron dos hamacas, una grabadora y cinco pantalones.

“Todo lo que me llevaron hoy tiene un valor aproximado de 5,000 pesos”.

Lo más preocupante, dijo, es que los robos suceden de día. “No podré dejar mi casa sola otra vez porque de nuevo me van a robar”, dijo.

“Hoy (por ayer), al salir alrededor de las 10:30 de la mañana le puse seguro a la puerta y regresé a las 12:30 del día”.

Grande fue su sorpresa al ver que la puerta estaba abierta y una antigua coa estaba tirada en el suelo, pues ese objeto habrían utilizado los delincuentes para forzar la cerradura.

Los ladrones revisaron todas sus pertenencias y se llevaron las cosas de más valor.

Noh Aguilar dio a parte a las autoridades; sin embargo, el adulto mayor no cree que los responsables sean detenidos y de nada serviría que vaya a interponer su denuncia ente la Fiscalía, pues solo gastaría dinero.

Delincuencia

Denunció que en la colonia Trinidad hay muchos ladrones y la vigilancia policiaca es escasa, pues asegura que “es raro” que las patrullas pasen por el lugar.

Cuando reporté lo ocurrido a la Policía, vinieron y me preguntaron qué me robaron y después se retiraron.

Recordó que hace como cinco años, le quemaron su casa y en ese entonces tampoco se dio con los responsables. “En estos días se han registrado tres casos de robos en esta calle y por eso esperamos que las autoridades hagan algo al respecto, queremos que haya más vigilancia en este sector”.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA