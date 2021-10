VÍDEO: Niña "pide permiso" para jugar con supuesto fantasma en parque de Yucatán

Un supuesto hecho paranormal fue captado en un parque de Yucatán, en donde un columpio que se mueve solo causó extrañez.

YUCATÁN.— Los sucesos paranormales siguen siendo una constante en el estado, prueba de ello es el reciente caso que se dio a conocer en un parque de Yucatán, al cual acudieron una mujer y su hija.

¿Un columpio que se mueve solo?

Fue en el parque del centro de Dzidzantún donde se captó en vídeo cómo uno de los columpios se movía solo. De acuerdo con el testimonio de la mujer, quien grabó la supuesta presencia paranormal, el juego lo habría estado "usando" un niño fantasma, con quien su hija quería jugar.

En el audiovisual que circula en redes sociales, Mercedes Zaldívar compartió que fue testigo del supuesto suceso paranormal cuando llevó a su hija al parque, y la pequeña le pidió permiso para jugar con un "niño".

La menor afirmó que el "niño" le comentó que quería jugar con ella, sin embargo, cuando la mujer volteó a donde supuestamente estaba el infante, se percató que el lugar estaba solitario, aunque claramente pudo ver cómo un columpio del parque se movía solo.

Un detalle perturbador es que en el vídeo se logra escuchar el murmullo de un niño ¿fantasma?

"Cada quien tiene su punto de vista, cabe comentar que mi hija me preguntó minutos antes si podía jugar con el niño, lo dejo a criterio de cada persona." fue parte del mensaje que la mujer agregó a su grabación en la que aseguró haber vivido una situación paranormal.

"Lo grabé en el parque del centro de Dzidzantún a las 3:14 del día, no había absolutamente nadie más que nosotras dos y no había viento, al igual que los demás columpios no se movían", agregó la joven madre, quien está segura de lo que vio.

Experto asegura que sí se trató de un niño fantasma

Por su parte, el investigador yucateco, Jorge Moreno retomó el caso paranormal para señalar que el vídeo es auténtico, incluso afirmó que no dudaba de la veracidad de audiovisual. En cuanto al murmullo del niño que se alcanza a percibir, aseguró que también es verídico, por lo que realizará una investigación sobre este hecho captado en el interior del estado.

La presencia paranormal en Yucatán

Este no sería el primero ni último caso que ha causado asombró en cuanto a casos paranormales reportados en Yucatán.

Anteriormente, Marcelo González, un estudiante de Mérida (Yucatán), ganó popularidad en TikTok al narrar un hecho insólito en el que aseguró que "estuvo en un mundo paralelo", cuando trabajaba como repartidos de una aplicación.

A través de un vídeo que causó gran asombró, el yucateco contó que eran las 21 horas cuando le llegó una notificación a su teléfono, como se trataba de una entrega cercana aceptó, luego colocó la dirección en Google Maps y emprendió su viaje.

"De repente, ya no me encontraba en la ciudad, ya estaba en la carretera. Sólo estaba llevando un cupcake. Las preguntas empezaron a llenar mi cabeza ‘¿Quién pidió un cupcake tan lejos y tan tarde?’ Pero como ya estaba muchos más cerca de la entrega que de regresar, decidí terminar el viaje [...]", comentó Marcelo González.

El joven cuenta a detalle su vivencia paranormal, al final indica que estuvo en Cholul, un lugar plagado de leyendas que incluyen la de una hacienda abandonada desde hace años. También señala que dejó de ser repartidor, debido a este insólito hecho.

La muñeca Annabelle yucateca ¿la conocías?

Fue el youtuber "Jorge Moreno Misterios", quien compartió en su canal cómo presuntamente se movió la muñeca Annabelle que está en el Museo Paranormal de Yucatán.

A través de varias publicaciones, Moreno fue mostrando los "movimientos" paranormales que la muñeca "Annabelle Yuc" realizó y que las cámaras de seguridad dejaron al descubierto.

"Así apareció HOY la muñeca "Annabelle Yuc" en la sala 5 del Museo Paranormal de Yucatán. Checamos las cámaras de seguridad y descubrimos el momento exacto en que ocurrió (SIC)", escribió el pasado 13 de febrero Moreno.

Este suceso paranormal causó gran impacto en redes sociales.

Debido a los contantes sucesos paranormales, que se han estado presentando, yucatecos e internautas aseguran estar al "acecho" y pendientes de lo que ocurre en su entorno, ya que cualquier día una presencia paranormal se les puede aparecer.