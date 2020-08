Vídeo: Un pasajero sin cubrebocas, motivo de una salvaje pelea en avión

Un brutal enfrentamiento entre varios pasajeros tuvo lugar el viernes pasado, en un vuelo de la compañía KLM del aeropuerto de Schiphol (Ámsterdam) con rumbo a Ibiza. Al parecer, un pasajero en estado de ebriedad que subió al avión sin cubrebocas habría sido la razón de la pelea.

Aunque la aerolínea advierte sobre el uso de cubrebocas obligatorio, al parecer el hombre incluso llegó a abordar el avión sin una camisa, lo que causó la molestia de varios pasajeros, quienes le pidieron que se bajara.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9