Viene un trimestre “difícil”

Hoteleros ven una temporada peor en Valladolid

VALLADOLID.— Al concluir las vacaciones decembrinas bajó drásticamente el turismo nacional, de tal modo que por ahora son pocos los que se ven en el centro de la ciudad, pero en el caso de los visitantes extranjeros siguen llegando, pero solo están de paso en su trayecto a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

De acuerdo con información obtenida de algunos empresarios hoteleros, la ocupación en los centros de hospedaje ya bajó a un 15%.

Según testimonios de algunos de los hoteleros, se avecinan cuando menos tres meses mucho más complicado, lo cual detectan cada año en las mismas fechas.

Hace unos días publicamos que se iniciaría el éxodo de turismo que se regresaría a sus lugares de origen, debido a que se terminarían las vacaciones decembrinas, motivo por el cual se observó a una gran cantidad de gente en el centro de la ciudad, incluso en el Bazar Municipal aprovechando que estaban de paso para comer y luego continuar su camino.

Ahora es notorio que casi no hay turismo nacional en el centro, de tal modo que hay un bajón en ese sentido, pero no quiere decir que no haya, pero a diferencia de hace unos días se nota la diferencia.

Ahora es mucho más notoria la llegada de turistas extranjeros, provenientes de Quintana Roo, que solo están de paso en la ciudad en su camino a la zona arqueológica de Chichén Itzá, aunque solo algunas tiendas de artesanías son beneficiadas. También llegan extranjeros en vehículos particulares rentados, pero es mínimo.

Por su parte hoteleros de la ciudad, recordaron que en años anteriores en estas fechas se registra un bajón en la ocupación, de tal modo que llegaban hasta en un 30% de la ocupación, sin embargo en esta ocasión la situación será más difícil, pues han notado que están en un 15% por ahora, lo que quiere decir que se avecina una peor temporada.

En su momento Rodrigo Escalante Escalante, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad, reconoció que durante las vacaciones decembrinas, la ocupación fue de un 50% los fines de semana, pero de lunes a viernes fue de un 35 por ciento.

Sin embargo según otras fuentes, hubo hoteles pequeños y medianos que lograron hasta un lleno total, pero esto desde luego ninguno de ellos lo reconocería, debido a las restricciones que les tienen impuesto por las autoridades, derivado de la pandemia.

Lo que sí es una realidad según indicaron es que ahora la situación es mucho más grave, pues la ocupación podría llegar hasta en un 10%, en estos próximos tres meses

Hasta el año pasado en el mes de enero, la Expo Feria era su única salvación, debido a que mucha gente llegaba a disfrutar de los eventos y se hospedaba, pero ahora al cancelarse esa actividad se esfumaron sus esperanzas de tener buena ocupación este mes, de modo que todo será difícil, pero no les queda otro remedio que aguantar.— Juan Antonio Osorio Osorno