Vigilan casi 100 policías en Progreso

Progreso está “super” cuidado en las vacaciones

PROGRESO.— En este periodo vacacional para la vigilancia la policía municipal, explicó su director comandante Emilio Caamal Gutiérrez, dispone de 20 patrullas, seis cuatrimotos para la playa y zona del malecón, una grúa y una ambulancia. Se cuenta con 98 agentes.

Asimismo señaló que se dispone de una lancha-patrulla para la vigilancia, apoyo y rescate de los bañistas, estará destacada en el malecón donde hará recorridos a lo largo del área de boyas.

Además se cuentan con 20 patrullas de la SSP, una ambulancia de esa corporación y dos lanchas de la unidad de rescate. A los que se suman la ambulancia de la Cruz Roja, más la ambulancia y lanchas de rescate de la Armada de México.

El comandante Caamal exhortó a los visitantes a que disfruten de manera sana su estancia en los puertos, los conductores si manejan pues no tomen, que usen el cinturón de seguridad y no hagan uso del celular. Los fines de semana en la salida de la ciudad se instalará el retén de alcoholímetro.

Por su lado la Secretaría de Marina-Armada de México puso en marcha su Operación Salvavidas Verano 2019 que tiene como finalidad proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales y extranjeros que lleguen el puerto.

Para apoyar a los vacacionistas se contará con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) de Rescate y Vigilancia Marítima de Yucalpeten, dotada con embarcaciones rápidas y personal para el despliegue de las actividades de rescate de personas en peligro de ahogarse.

En la operación participarán 131 elementos navales entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería. Asimismo, se desplegarán 13 unidades de superficie, aéreas y terrestres que realizarán funciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre.

La Semar invita a la población a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones:

No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas. Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas. No descuidar a los niños en playa. Utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado. Tomar agua constantemente para hidratarse.

También respetar las indicaciones de los salvavidas. No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas). Exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a su medida (los chalecos para lancha, banana y paracaídas tienen diferentes características).

En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no sea sobrecargada. No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias. No tirar basura en las playas.

Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, señalados con banderas de color verde, las cuales indican que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas NO deben ingresar al mar.

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Novena Zona Naval pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 969-93-5-40-37.— GABINO TZEC VALLE