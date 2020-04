Vigilancia extrema en Tekax

Guardia Nacional y Ejército inician hoy recorridos

TEKAX.— El presidente municipal Diego Ávila Romero informó que a partir de hoy martes las calles de esta ciudad serán patrulladas por los elementos de la Guardia Nacional y Ejército, en apoyo a policías estatales, municipales y elementos de Protección Civil.

Explicó que los agentes estarán invitando a la gente a no salir de casa si no es necesario.

“Hay que crear conciencia, estas dos semanas serán las más difíciles, pues se empezarán a disparar los casos de Covid-19, así que exhortamos a la gente a que se cuide”, apuntó.

“Como dije en días pasados, en la ciudad la gente debe de dejar de salir en un 75% para que esta situación no colapse, seamos conscientes de nuestras acciones y quedémonos en casa, el virus ya está en Tekax y cualquiera puede ser infectado, así que lo menos que debemos hacer es cuidarnos”, agregó.

El alcalde destacó que esta semana y la otra es cuando empezarán a mostrarse más casos, y por eso es cuando más debemos dejar de salir si no es necesario.

“La gente no está tomando las cosas en serio, ni quiere darse cuenta de la magnitud del problema que causa este virus del Covid-19, por tal motivo, a partir de mañana (por hoy) se va endurecer la vigilancia”, destacó.

“Hay personas que nada más les gusta estar en la calle, y a éstas se les estará exhortando a permanecer en sus hogares por el bien de sus familias”.

Recordó que hasta el momento ya se detectaron cinco casos positivos en la ciudad, pero no descartó más casos sospechosos. “Es momento de cuidarse para no ser contagiados, pues no sabemos dónde está el virus”, insistió Ávila Romero, quien no descartó medidas más drásticas por la contingencia”.

“Ojalá que la gente lo entienda y no se tengan que tomar medidas más drásticas, vamos a ser conscientes y tomar esta situación con responsabilidad y evitar que se propague este virus, y salgamos de esto lo más pronto posible. Los ocho filtros sanitarios siguen activos las 24 horas del día.— a.p.r.