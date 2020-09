Vila Dosal ofrece empleo a joven que fue albañil

Reconocen su esfuerzo

OXKUTZCAB.— El joven que trabajó como albañil para poder ser enfermero recibió un premio del gobernador Mauricio Vila Dosal, y como un reconocimiento a su esfuerzo, lo contratará para que trabaje en el Centro de Salud de la comisaría de Xohuayán.

El enfermero Manuel Antonio Chimas Cáceres compartió al gobernador su historia de éxito y el esfuerzo que junto con el personal de Salud de Yucatán realizan desde hace seis meses en la lucha contra el Covid-19.

Vila Dosal destacó que la dedicación y empeño de Manuel han servido de inspiración para otros, al tiempo que reconoció y agradeció la labor que realiza con todos los trabajadores del sector frente a la contingencia, por lo que pidió hacer extensiva su felicitación para quienes cuidan y velan de la salud de los yucatecos.

En ese sentido y en forma de estímulo al esfuerzo que Manuel Chimas ha realizado por salir adelante, el gobernador le propuso contratarlo para prestar sus servicios en el Centro de Salud de Xohuayán, perteneciente a su municipio natal Oxkutzcab, en donde atenderá a las personas de la comunidad que lo vio crecer.

En la plática con Vila Dosal, el joven, quien recientemente se graduó como Licenciado en Enfermería, contó sobre todos los sacrificios y esfuerzos para conseguir su sueño de convertirse en profesional de esta área, pues tuvo que superar la falta de recursos económicos y combinar su trabajo de albañil con sus estudios.

La historia del joven de 23 años atrajo la atención, ya que nunca desistió de su meta y trabajando fuertemente en el sector de la construcción pudo culminar su carrera profesional como enfermero, pues por las mañana trabajaba arduamente bajo los rayos del sol y acudía a clases por las tardes.

“Me siento muy contento de que el gobernador se interese en escuchar mi historia y conocer del esfuerzo que muchos hacemos para salir adelante”, expresó.

“Tuve la oportunidad de contarle todo lo que hice para poder titularme como enfermero, la verdad es que no esperaba este encuentro y sobre todo que se tomara tiempo para escuchar mi experiencia de vida”, agregó.

“De esta reunión con el gobernador me llevo una grata sensación porque siempre una palabra de aliento te puede ayudar y te impulsa a seguir creciendo. Me da gusto que exista este acercamiento con el personal de salud porque, aunque es amplio, existen historias que valen la pena compartir y me siento muy feliz.

Manuel es el mayor de tres hijos y se convirtió en el primer integrante de su familia en obtener un título profesional, destacando su esfuerzo, sacrificio y superación de obstáculos, principalmente económicos, pues él mismo construyó su futuro y costeó su carrera, ya que su padre, que se dedica al campo, y su madre que es ama de casa, no tenían la posibilidad de cubrir los gastos educativos, por lo que se convirtió en el orgullo no solo de su familia, sino ahora del Estado.

Durante la reunión, Vila Dosal le entregó un reconocimiento al esfuerzo que ejerce día a día, en exhaustivas jornadas laborales para cuidar de los yucatecos que requieren atención médica y dijo que ante la emergencia sanitaria, los trabajadores de la salud se han convertido en verdaderos héroes.— Megamedia