“Vila es equis” en Cenotillo

Otro funcionario ofende al jefe del Ejecutivo estatal

CENOTILLO.— Por segunda vez en 15 meses, un funcionario del Ayuntamiento ofendió al gobernador Mauricio Vila Dosal, de acuerdo con un audio que se hizo público en este municipio.

En febrero de 2019 se difundió un audio en el que Beddy Leticia Alamilla Núñez, hija de la alcaldesa, la priista Martha Leticia Núñez Polanco, expresó: “Mañana me voy a tener que levantar temprano al DIF porque el jueves me va a caer gente de Vila; h... Vila, ya lo tengo hasta la v… el h… y mañana me van a llevar muchos papeles”.

Ahora circula un audio en el que se escucha a Adrián Barredo Echeverría, director del DIF, decir en plática por teléfono: “En el pueblo se quitaron los filtros (sanitarios contra el Covid-19), fue por las m… de la gente que hace que se metan por el monte (caminos), cosas así, fue por eso que se tomó la decisión de quitar todos los filtros, no porque Vila lo haya dicho, porque sabes que en Cenotillo Vila es equis, así como lo dijo Beddy, que ch... su m… Vila...”.

Tras el escándalo de febrero de 2019, la alcaldesa dijo que destituyó a su hija como presidenta del DIF, pero en el organigrama de la Comuna ella aparece aún con ese cargo.— Megamedia

De un vistazo

Arrestos y deportación

En septiembre de 2018 se difundió que Adrián Barredo Echeverría fue deportado de Estados Unidos porque fue arrestado por robos en 2001, 2003, 2007 y 2008.

Posa vestido de mujer

En noviembre de 2018 circularon fotos de Barredo Echeverría cubierto solo con una tela roja que simula un vestido y posando en las escaleras del Palacio, mientras sostiene unos girasoles y se toca el abdomen.