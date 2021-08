'Vimos un flamazo', pescadores testigos del rayó que lesionó a niños

PROGRESO. – Rolando Puc Evia, Carlos Puc Evia y Rogelio Ávila Palma, pescadores de la zona de Pluma y Lápiz donde el lunes por la tarde azotó un rayo y cuya energía y potencia alcanzó a dos menores de edad que estaban en la playa, dan su testimonio sobre los hechos.

Los pescadores narran que solo vieron un flamazo, como el flash de una cámara fotográfica que por momentos les nubló la vista.

Los tres hombres de mar de alguna manera también se convirtieron en héroes, pues aunque tardaron en reaccionar luego que el flashazo los paralizó, al poder moverse actuaron de inmediato, pidieron ayuda a los bañistas y demás pescadores que estaban en la playa y salieron en búsqueda de apoyo policiaco, que llegó al poco rato.

Rogelio Ávila, a bordo de su vehículo y sonando el claxon, salió en busca de ayuda para la niña vallisoletana que resultó lesionada y al niño, que también resintió los efectos de la descarga eléctrica.

El pescador estaba como a diez metros de distancia de donde cayó el rayo, pero sintió el calor en sus extremidades inferiores; sin embargo no se recostó en la playa sino que al ver a los dos niños tirados en la arena y convulsionándose pidió ayuda.

Los tres pescadores comentan que viven para contarlo, pero el rayo pudo haberlos alcanzados a ellos cuando sacaban la lancha del mar; pero cayó a una distancia de 10 metros, cerca de los dos niños y solo la energía y potencia de ese relámpago los alcanzó, porque si les pegaba, los carbonizaban.

Si llueve, no se queden en el mar, advierten

Rolando Puc, de 56 años de edad comenta que lleva medio siglo trabajando en el mar, desde niño comenzó a pescar y nunca había visto que azote un rayo; pero recuerda que su papá y otros veteranos pescadores comentaban que cuando llueve y hay relámpagos, lo mejor es salir del mar y cubrirse el cuerpo “porque te puede alcanzar un rayo”.

Hay mucha gente, agregó, que cuando estaba lloviendo fuerte permanece en el mar, pero eso no es correcto, sobre todo si tienen alguna soguilla y pulsera, el metal atrae los rayos; lo que ocurrió con los dos niños, que sirva de lección y ejemplo para los bañistas y que no se queden dentro del mar cuando está lloviendo y hay truenos. ''No desafíen a la naturaleza'', agregó.- Gabino Tzec Valle.