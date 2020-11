Violencia hasta en la mirada

Activista convoca a manifestación por efeméride

VALLADOLID.— El acoso callejero es considerado como violencia contra la mujer, ya que los hombres, sobre todo adultos mayores, utilizan palabras incómodas, lascivas y morbosas al mirarlas, según manifestó Candelaria May Novelo, presidenta del Centro Cultural Derechos Humanos Colibrí, que convocó a una manifestación pacífica anteanoche en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

Por la efeméride, el centro Cultural Derechos Humanos Casa Colibrí, que funciona en un predio de la colonia “Emiliano Zapata” y presidido por Candelaria May Novelo, convocó vía Faceboock a las mujeres de la ciudad para que se manifiesten contra la violencia femenina.

La respuesta fue inmediata, ya que a pesar de la pandemia participaron poco más de 50 mujeres.

Las asistentes, varias de ellas jóvenes, llevaban carteles en los que expresaban las maneras en que han sido violentadas, pues de eso se trató, de que las participantes expresen sus anécdotas de la manera en que han sido ofendidas.

Las mujeres, en los carteles que portaron, también hicieron referencia a los feminicidios ocurridos en varias partes del país, pues en una cartulina había una leyenda que decía “Si un día no me ves haz la revolución por mí”, otro decía “Educar en feminismo, es educar en igualdad”, “Somos el grito de las que no tienen voz”.

También portaron una manta con la leyenda “Somos un mundo libre de violencia contra las mujeres”.

Candelaria May comentó que el miércoles fue un día muy importante para las mujeres, ya que movilizó a miles en muchas partes del mundo y fue muy emotivo para las participantes que expresaron su sentir de manera pacífica en el movimiento.

La líder femenina recordó que el mismo miércoles, por la mañana, acudió a visitar a una amiga en la colonia “Emiliano Zapata”, pero al bajarse de su auto y subirse a la banqueta notó la mirada lasciva y morbosa de un policía que pasaba por el lugar a bordo de su patrulla que no la dejaba de observar, por lo que le expresó “¿que mad... me ves?”.

Sin embargo el agente municipal no la escuchó porque tenía subido su cristal, pero son este tipo de cosas que están ocurriendo.

También explicó que la mirada lasciva y morbosa en las calles se puede considerar violencia contra la mujer, lo cual es común, pero hay que ponerle un freno a este tipo de acciones por parte de algunos hombres, “sobre todo los adultos mayores, que sientes cuando su mirada se posa en tu cuerpo y te sientes incómoda”.

Las manifestantes recorrieron algunas calles del centro de la ciudad y concluyeron en las puertas del Palacio Municipal, en donde varias de las participantes narraron sus experiencias y exhortaron a otras mujeres a no permitir que sean violentadas, por lo que deben actuar en consecuencia antes que la situación sea mucho peor y que las cosas terminen en tragedia.— Juan Antonio Osorio osorno