Virus afecta a artesano en Hunucmá

Espera mejora en ventas de figuras hechas con coco

HUNUCMÁ.— La pandemia y las lluvias afectaron las ventas del artesano Antonio Maldonado Medina, de 62 años, quien elabora figuras con cáscara de coco desde hace más de 35 años.

El artesano expresó que es una labor noble que aprendió en un taller cuando era un “chamaco” y que le ha dado mucha satisfacción, pues vendía sus artículos en la Casa de las Artesanías, que se ubica en la calle 62 del centro de la ciudad de Mérida, donde acude mucho turismo, pero debido a la situación de la pandemia sus ventas bajaron.

También entregaba pedidos en la zona turística de Celestún.

Daños

Durante el tiempo de huracanes el taller Tierra y Fauna y varias artesanías de don Antonio quedaron muy dañados, pero poco a poco ha logrado levantarlo con sus propios medios, ya que comentó que no recibió apoyo del gobierno ni de ninguna autoridad; sin embargo, no ha causado que deje su trabajo porque le ayuda a no caer en depresión.

Explicó que pese a que no vende como antes y que se le acumule mercancía, él como otros artesanos de Hunucmá esperan salir adelante, pues “siempre después de una tormenta vendrá la calma y tiempos mejores”.— María Inés Castilla Quintal

Taller Datos

El lugar Tierra y Fauna se ubica en la calle 21 entre 30 y 32 no. 200 del Centro.

Ayudantes

Don Antonio cuenta con la ayuda de sus hijos, quienes realizan los acabados de las figuras, y con dos jóvenes aprendices de tan noble y bella labor, donde dejan su mejor esfuerzo para transformar la cáscara de coco en bellas figuras.