Visita de peritos penales “espanta” a invasores

Pocos limpian sus lotes; otros van a quitar su nombre

HUNUCMÁ.— A diferencia de otros días de esta semana, ayer jueves en la mañana bajó el número de personas que llegaron al terreno de la colonia San Vicente, luego que anteayer peritos de la Fiscalía del Estado levantaron evidencias para integrar la carpeta de investigación que se integra por una denuncia penal por el delito de daños en propiedad privada.

Desde el 25 de agosto unos 100 invasores abren brechas y se reparten terrenos de 10 por 30 metros, en las calles 22, 24, 26 y 28 de la San Vicente, en el sur de esta ciudad.

Se trata de un predio donde por muchos años funcionaron granjas de aves.

Aunque entre quienes “agarraron” lotes hay empleados, funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento, los invasores alegaron que no tienen un terreno donde vivir y que son montes abandonados desde hace muchos años y convertidos en basurero clandestino.

Anteayer en la tarde, peritos de la Fiscalía llegaron al predio para la elaboración de un expediente. Ante ello, los invasores fueron a la casa del alcalde José Alberto Padrón Romero, quien salió a hablar con ellos.

Ante los gritos de la gente y hasta ofensas contra él, Padrón Romero les dijo: “Vienen a mi casa a pedir información; se los quiero decir y no me escuchan, así no nos entendemos”.

Cuando la gente hizo un poco de silencio, el alcalde les dijo que esos terrenos son propiedad privada y no está en manos del Ayuntamiento donarlos o repartirlos.

Les indicó que al entrar sin permiso de los dueños, pueden ser denunciados por daños en propiedad ajena.

“En lo que les puedo ayudar es que, si lo desean, un abogado del Ayuntamiento les ayude a investigar la situación jurídica de dichos terrenos, antes que cometan algún delito en que pueda alguno de ustedes ser procesado ante jueces penales”, les indicó.

Entonces se escucharon de nuevo los gritos de inconformidad, pero ninguno de los presentes informó su nombre al reportero.

Solo dijeron que no tienen representante, que asistieron a la reunión porque los invitaron por teléfono, pero tampoco dijeron quién los invitó o reparte lotes.

Tal vez por el temor a ser denunciados penalmente, ayer pocos invasores fueron a limpiar terrenos.

Otros llegaron pero para quitar los letreros con sus nombres por temor a ser identificados por la Fiscalía.— Jorge Castilla Franco