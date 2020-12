Visita el alcalde Freddy Ruz a familia en situación muy vulnerable en Tanil

UMÁN.— El alcalde Freddy Ruz Guzmán visitó a la familia Tun Ceh, en la comisaría de Tanil, para infundirles ánimos y solidarizarse con los ocho hermanos que sufrieron del abandono de su madre y el fallecimiento de su padre.

En su mayoría son menores de edad y se encuentran a cargo de su tío, el señor Liborio Tun y de su hermano mayor Edgar; este último le comentó al primer edil de Umán que su situación es algo complicada ya que a veces no le alcanza para darles lo necesario a sus hermanitos.

Freddy Ruz Guzmán, alcalde de Umán, en la visita a la familia Tun Ceh (Foto oficial)

“Freddy, te agradezco por tomarnos en cuenta y venir a visitarnos, quiero que sepas que trabajo día y noche para sacar adelante a mi familia, a veces me canso demasiado, pero pienso en ellos y eso me impulsa a no darme por vencido”, le enfatizó.

El presidente municipal dijo que estos casos le parten el corazón, y a sabiendas de que esta temporada es esperada con ilusión sobre todo por los más pequeños, llevó juguetes a los menores, así como víveres y un apoyo en efectivo para aliviar un poco sus necesidades económicas.

Asimismo, se comprometió a estar al pendiente de ellos, especialmente de su salud.

Ruz Guzmán indicó que a pesar de que en este año se tendrá una Navidad diferente, invitó a la ciudadanía “a regalar amor y a no perder el espíritu de solidaridad”.