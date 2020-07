Visitan playas ''cerradas''

Temporadistas recorren la costa y disfrutan del mar

PROGRESO.— A pesar que oficialmente las playas de Yucatán continúan cerradas al público durante julio y agosto por la pandemia de Covid-19, paseantes y temporadistas se meten al mar en los puertos de este municipio.

Solo las playas del malecón, donde el viernes se colocaron vallas metálicas, permanecen sin bañistas.

Durante el día, grupos de personas recorren la playa y se meten al mar, tanto en el oriente como poniente de la ciudad y en varios sitios de la zona veraniega de Chicxulub, Chelem y Chuburná.

Las embarcaciones de recreo, a su vez, fondean cerca de la costa y los tripulantes bajan a la playa; después de un rato, abordan las naves y reanudan la navegación.

Aunque en menor número, en comparación con el domingo 5, ayer martes poco después del mediodía al oriente del malecón había grupos de paseantes en la playa y el mar.

Temporadistas que pasan sus vacaciones en casas y condominios son los que recorren la playa y se bañan en el mar, aprovechando que entre semana la vigilancia en la costa es casi nula.

En otros puntos de la costa del municipio, los temporadistas también recorren la playa; en la mayoría de los casos son familias que tienen casas de playa o las rentan.

No hay visitantes que lleguen en vehículos particulares para dirigirse a la playa; solo las familias que tienen casas de veraneo acuden a la costa.— Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Predios veraniegos

Se calcula que en Progreso hay unos 4,000 predios veraniegos; la mayoría se ocupa los fines de semana, así como los condominios.

Sin derecho a usar el malecón

El restaurantero Oziel Nicoli Argüelles, en su cuenta personal de Facebook, escribió: “Empiezo a entender, el malecón se abre al tránsito (de vehículos), pero no al peatón; si no tienes carro no tienes derecho a pasar” ahí.

Restaurantes y antros

Agregó que se abren las marinas para disfrutar del mar, pero si no se tiene yate, lancha o casa en la playa no se tiene derecho a disfrutarlo. Se aprobó la apertura de restaurantes en el puerto para justificar la apertura de temporada de los antros en el municipio sin importar la sana distancia, añadió.