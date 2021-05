Visos de solución a diferencias por obra en Valladolid

VALLADOLID.— Se empieza a vislumbrar una posible solución al conflicto entre los vecinos de la Calzada de los Frailes con las autoridades municipales para determinar si se concreta o no el plan de mejoramiento de la imagen de esa calle conocida también como la 41-A.

Como se sabe, en esa arteria la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pretende invertir $22 millones, pero las familias y empresarios del lugar se oponen.

Desde que se anunció el proyecto del supuesto mejoramiento de la imagen del lugar, los vecinos se inconformaron e integraron un comité para evitar que se concrete el plan, y desde entonces han realizado varias manifestaciones y protestas para evitar la obra, debido a que consideran que no es necesario invertir mucho dinero en un lugar donde no se requiere, además que eso implicaría afectaciones a cada uno de ellos, como el de convertirse en peatonal el sitio, no tendrían un espacio para estacionar sus autos, además que consideran que sembrar árboles no es buena ideal, debido a que los turistas llegan al lugar para admirar los edificios coloniales, entre otras cosas.

El jueves por la noche se llevó al cabo otra reunión entre autoridades municipales, personal de Sedatu y los vecinos, con el objeto de analizar más a conciencia el proyecto y hacerle los cambios necesarios, pues lo que se busca es que todos estén tranquilos y que se lleve al cabo el proyecto.

Jorge Arceo Aguilar, uno de los vecinos que tiene su casa en el lugar, comentó que el jueves se volvieron a reunir y se comenzó a vislumbrar la posibilidad de resolver las diferencias, para lo cual se hizo un recorrido en toda la calzada, en la que los dueños de los predios expusieron sus observaciones, sugerencias y exigencias.

Al menos en su caso particular le aseguraron que sí podrá entrar a la calzada con su vehículo, incluso le pondrán una rampa para que pueda meter su auto en su casa, y según entendió lo mismo harán con los otros vecinos que están en la misma situación.

Se explicó que no se trata de prohibir la circulación en el lugar, sino que se podrá hacer sin problema, pero no se podrán estacionar, debido a que el carril que se dejará será para los camiones proveedores de distintos productos.

Primero se midió el ancho de como quedarían las banquetas, pero se percataron que solo habría espacio para la circulación de autos pequeños, por lo se decidió modificar para que puedan circular camiones repartidores de refrescos y cerveza u otro tipo de camiones del mismo tamaño pero que sean proveedores.

Al hacer el recorrido se dieron cuenta que en la calle 50 con 41-A existe un problema, debido a que la primera arteria está angosta y podría haber problemas de circulación, por lo que se analiza la manera de resolver el asunto.

Comentó que en su caso personal, luego de llegar a un acuerdo firmó de conformidad, como según tiene entendido lo están haciendo otros vecinos para resolver de una vez el conflicto.

Sobre el asunto, Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, advirtió que están haciendo firmar a los vecinos “para que al final las autoridades hagan lo que quieran, y luego no puedan decir nada, como lo hicieron con los del mercado municipal y el parador del cenote Zací”.

Recordó que se interpuso una queja ante la delegación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey), por lo que se le notificó al ayuntamiento. Hace unos días respondieron que los mismos locatarios tienen firmado de conformidad, pero es falso porque mal utilizaron sus rúbricas y fueron engañados con documentos de notificaciones.— Juan Antonio Osorio Osorno