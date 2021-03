''¿Por qué lo mataron?'': reclama la viuda de asesinado en Sucilá

SUCILA.- Familiares y amigos piden el esclarecimiento del asesinato de Edwin A.J.A., presuntamente ultimado por su pareja sentimental el pasado domingo de una puñalada en el pecho.

“Solo pido justicia. Que caigan todos los que mataron a mi esposo” expresó entre lagrimas su esposa Fabiola U., minutos antes de llevarse al cabo el sepelio de Edwin.

Freddy T.D., amigo del hoy occiso, recordó que el domingo Edwin pasó la tarde con su familia y alrededor de las 18:30 horas se despidió avisandoles que volvería en un rato.

“Abrazó a sus dos hijos, los besó y se fue. Al rato llegan avisar que Edwin ya estaba muerto”, afirmó Freddy.

“Me acerque a la casa (donde ocurrió el homicidio) porque había una patrulla y pregunte qué había pasado, los policías solo me dijeron que había un muerto y que no tocara nada. Había cosas extrañas, no había ningún arma, él se veían limpio como si lo hayan lavado. Ni su bóxer estaba manchado de sangre” expresa.

El hombre asegura que el cuerpo no llevaba ''ni la ropa que tenía puesto ese día como si hayan borrado las evidencias porque ni sangre encontraron''.

Informó que la familia puso la demanda. Y acudieron preguntar como va el caso, sin embargo les habrían dicho que apenas están armando la carpeta de investigación. El hombre afirmó que la casa donde ocurrió el crimen no está en resguardo, ya que han visto entrar y salir gente del lugar.

“Pareciera que no ahí lo mataron. Según los vecinos ese día vieron a gente salir corriendo de la casa'', afirmó Freddy.

''Que investiguen bien que no oculten el crimen. Están dejando desamparados a la viuda y a dos niños de 5 y 8 años de edad'', dijo.

Freddy también menciona desconocía que el ahora occiso sostenía una relación sentimental con la presunta homicida, quien está detenida, ''de su esposa nunca se divorció''.

Por su parte la viuda dijo que vivía bien con su esposo y desconocía la relación que mantenía con la otra mujer.

“Quería mucho a los niños. Cuando paso eso yo no estaba con él, no yo lo mate. Solo pido justicia y que caigan todos los que lo mataron” dijo.

Durante el sepelio la viuda comenzó a gritar entre llantos: “¿por qué lo mataron?”.- Wendy Ucán Chan