Viven gracias al altruismo

Lamentan la falta de medicinas para niños con cáncer

VALLADOLID.— Gracias a las asociaciones altruistas que apoyan a niños con cáncer y se encargan de comprar los medicamentos oncológicos de manera externa para sus quimioterapias, no han fallecido los pequeños y por el contrario están saliendo adelante, manifestó Jesús Antonio Rivero González, presidente del comité “Amigos por la Vida”, que se encarga de apoyar los enfermos de esta terrible enfermedad.

Rivero González, recordó que desde hace muchos años que conformó su asociación “Amigos por la Vida”, que se encarga de apoyar a niños con cáncer, en su mayoría con leucemia, y ha permanecido vigente gracias al apoyo de la sociedad que aporta recurso para atender a los pequeños, llevarlos a sus tratamientos, y apoyarlos en sus medicamentos.

Además junto con sus colaboradores realiza de manera constante actividades para recaudar recursos, pero durante la pandemia, la situación ha sido difícil y no han podido hacer gran cosa para obtener dinero, pero por fortuna cuentan con el apoyo de otras agrupaciones altruistas de la ciudad de Mérida.

Comentó que desde hace más de un año que en el Hospital O’Horán y en la ex T-1 hay desabasto de medicamentos para atender a los niños con cáncer, de modo que ha sido difícil la situación para los pequeños y sus padres, que en su mayoría son de comisarías de la región y son de escasos recursos y en cierto momentos no sabían a quién recurrir.

Por fortuna se pidió el apoyo de las asociaciones “Amanc” y de “Sueños de Ángeles” de la ciudad de Mérida, quienes se encargan de comprar los medicamentos “Bleomicina” “Carboplatino” “Citaribina” “Ifosfamida” y “Ondansetrón”, todos éstos son químicos que se utilizan para aplicar las quimioterapias a los niños, mismos que no tienen los Hospitales públicos de Mérida, hasta donde son llevados los enfermos.

“No es posible que las asociaciones altruistas sí puedan conseguir los medicamentos y el propio gobierno federal diga que no los ha conseguido, manifestó Rivero González.

Rivero González, explicó que desde hace mucho tiempo que el gobierno federal no surte a los nosocomios de los medicamentos, de modo que lo que están luchando los padres de familia en la ciudad de México, tienen justa razón, porque los niños no pueden ni deben quedarse sin sus medicamentos, ya que al no ser atendidos corren el riesgo de morir.

En el caso de esta ciudad, eran 20 pequeños que eran apoyados desde hace varios meses, 14 de ellos ya salieron adelante, debido a la atención oportuna que se les dio, pero les quedan seis en proceso de remision, de modo que se espera que en breve ya se les pueda dar de alta. Están en espera de sus últimos tratamientos para que les den un diagnóstico de los que aún faltan, pero podría surgir otros, ya que es un problema que se no se termina.— Juan Antonio Osorio Osorno